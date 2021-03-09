Дегтярев привлек Минприроды для решения проблем экологии Хабаровского края

На минувшей неделе Михаил Дегтярев встретился с главой Министерства природных ресурсов и экологии РФ Александром Козловым. По итогам беседы врио губернатора Хабаровского края удалось заручиться поддержкой федеральной структуры для решения экологических проблем региона.

В первую очередь, это подготовка к пожароопасному периоду. Ранее этой теме уделялось недостаточное внимание. Все прекрасно помнят, что время палов и лесных пожаров Хабаровск становился похожим на заброшенный туманный город а-ля «Сайлент Хилл», а у людей, имеющих проблемы с легкими, начиналось обострение.

Второй момент касается другой стихии – воды. Регион в последние годы регулярно топит. Необходимость скорейший достройки дамб Михаил Дегтярев также обозначил в диалоге с Александром Козловым.

Не стал врио губернатора замалчивать и другие проблемы. Решения требует заброшенный ЦБК в Амурске, с рекультивацией которого возникли сложности. Также обсуждалась судьба нескольких заброшенных предприятий в Комсомольске-на-Амуре, на территории которых по сей день находятся захоронения вредных веществ.

Экологические проблемы являются очень чувствительными для жителей Хабаровского края. Постоянные «вспышки» в информационном пространстве тому подтверждение. Но действующему руководству региона удается слушать и слышать людей. Для решения острых ситуаций в сфере природопользования глава региона стремится наладить разговор с федеральными властями, потому что их помощь может быть весьма существенна.

По итогам встречи с главой Хабаровского края Александр Козлов опубликовал в своем официальном Телеграм-канале запись о том, что намерен приехать в регион и совместно с Михаилом Дегтяревым посетить все проблемные объекты. Вероятнее всего, по каждой проблеме будет составлена «дорожная карта» и будет выделены средства из федерального бюджета.