Домовой резьбе научатся в интернате № 9 в Переяславке благодаря президентскому гранту

и поддержке Фонда президентских грантов на базе школы-интерната № 9 в поселке Переяславка района имени Лазо, откроется ремесленный центр «Творческая лаборатория юных ремесленников с ОВЗ». За счет гранта, размер которого составляет около 500 тыс. рублей, оснащены восемь рабочих мест современными столярными верстаками, а также приобретен материал для проведения 12 мастер-классов по домовой резьбе для 96 школьников с ограниченными возможностями здоровья.

Как сообщили в министерстве образования и науки края, главной целью проекта является создание условий для дальнейшего развития ремесленного центра за рамками грантового периода. Это позволит ежегодно проводить работу по обучению домовой резьбе 192 детей и подростков в возрасте от 11 до 17 лет с ОВЗ из специализированных образовательных учреждений Хабаровского края, работающих с детьми инвалидами.

В рамках проекта мастером будет создан макет дома, который будет служить наглядным пособием и объектом для оформления его домовой резьбой. На мастер-классах ребята своими руками украсят макет дома резными элементами из дерева.

- Цель инклюзивного образования - создать для каждого ребенка максимальные возможности для обучения в обычных условиях. Подобные проекты позволяют детям лучше адаптироваться в обществе, знакомиться с миром профессий и осуществлять профессиональные пробы, - рассказала министр образования и науки края Виктория Хлебникова.

Отметим, в образовательных учреждениях края ведется постоянная работа по совершенствованию инклюзивного образования. В рамках проекта "Современная школа" нацпроекта "Образование" выделяются субсидии для коррекционных школ, которые позволяют создавать центры профессиональных компетенций для детей с ОВЗ.В Хабаровском крае уже работают три таких структуры. До 2024 года их количество увеличится до 13.



