На природный газ переведут первые многоэтажки в Ильинке

В активную фазу входит проект газификации села Ильинка в Хабаровском районе. В ближайшее время на "голубое топливо" переведут первые 18 домов, которые готовы провести подключения. Для этого в населенном пункте АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" за счет средств специальной надбавки к тарифам на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям провело строительство газопровода высокого давления и установило газорегуляторный пункт, а также газопровод низкого давления для перевода со сжиженного углеводородного на природный газ. В итоге природный газ в селе получат 679 квартир.

- Работы были выполнены по Региональной программе "Газификация жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Хабаровского края на 2018 – 2022 годы". Сейчас на объекте сделаны испытания газопроводов, ведутся пуско-наладочные работы оборудования, установленного в газораспределительном пункте. После этого природный газ по мере подготовки газоиспользующего оборудования начнет подаваться в квартиры жилых домов, - прокомментировали в краевом комитете по развитию ТЭК.

В ведомстве отметили, что в следующие три года газификация Ильинки продолжится. Компания АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" намерена смонтировать около 30 км газопроводов среднего и низкого давления, что позволит подключить к сетям около 350 индивидуальных домовладений и 250 домов, строительство которых запланировано в поселении на перспективу. Кроме того, продолжится прокладка газопроводов и в других районах края. Так уже это весной работы, приостановленные на время холодов, возобновятся в селах Матвеевка Хабаровского района, Новый Мир Комсомольского района, в поселке Эльбан Амурского района и городе Вяземском.



