Шкура медведя стала причиной гибели семьи военного

Это произошло на крайнем севере России, в одном из военных городков. В долгую полярную ночь на окраину городка вышел белый медведь. Он попался на глаза местному жителю-офицеру. Военный сначала попытался мирно уйти, но зверь уже заметил человека и неспешно двинулся к нему.

Из оружия у офицера был только пистолет. Офицер выхватил оружие из кобуры и несколько раз выстрелил в хищника. Медведь упал и затих. Военному показалось странным, что животное подобного размера умерло от выстрелов пистолета. Но, осторожно подойдя к лежащему на снегу косолапому, он убедился, что зверь мертв.

Армеец решил в качестве трофея взять шкуру медведя. Вскоре трофей перекочевал в дом военного в виде роскошного белого ковра. Спустя несколько дней после данного события мужчина почувствовал себя плохо. Жена и ребенок чувствовали себя не лучше. Затем у всех членов семьи началась нескончаемая рвота, головные боли, кровавый понос. Госпитализация не помогла. Еще через пару дней семья в полном составе скончалась…

В нескольких сотнях километров от военного городка находился ядерный полигон. Медведь, судя по всему, поймал огромную дозу облучения и, почувствовав приближение смерти, пошел к людям. Поэтому он и умер от выстрелов пистолета – оружия, для здорового медведя не особо опасного. К счастью, зверь умер быстрой смертью.

Вот только никто не предполагал, что хищник способен преодолеть такое расстояние, будучи смертельно больным. Такая вот воля к жизни. Хотя, если быть точнее, воля к смерти, извините за мрачный каламбур…