Стали известны проекты в Хабаровском крае, которые получат господдержку

В министерстве сельского хозяйства, торговли, пищевой и перерабатывающей промышленности края завершился конкурсный отбор муниципальных образований для участия в программе благоустройства сельских территории. Из 40 заявок поселений девяти муниципальных районов края специалисты ведомства одобрили 37. Речь идет о проектах инициативных граждан, которые получат государственную поддержку. Всего на проекты выделено 55,6 млн рублей, в том числе – 10 млн из краевого бюджета.

Среди главных условий получения субсидии - социальная значимость предлагаемой идеи. В большинстве случаев речь идет о благоустройстве парков и скверов, мест отдыха, строительстве и ремонте спортивных и детских площадок, установке опор освещения и многом другом.

- Средства получат муниципалитеты, которые в дальнейшем организуют реализацию проектов инициативных граждан, одобренных на сходах жителей. В среднем каждое сельское поселение получит до 2 млн рублей. Обязательное условие участия в программе - софинансирование не менее 1% со стороны жителей и организаций в денежной и неденежной форме. Ранее, когда программа реализовывалась только на краевом уровне, доля софинансирования была выше – 10%. С ее уменьшением мы рассчитываем на увеличение активности граждан, - отметили в краевом минсельхозе.

Напомним, что средства на реализацию социально значимых проектов граждан выделялись по линии краевой программы поддержки местных инициатив. Однако в целях привлечения федерального финансирования, наименование документа изменилось. С 2021 года средства на реализацию социально значимых проектов инициативных граждан выделяются в рамках программы «Комплексное развитие сельских территорий».

Всего с 2014 по 2020 годы в крае реализовано 277 проектов, общая стоимость которых превысила 500 млн рублей.







