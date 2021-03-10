Михаил Дегтярев: «Решение проблемы обманутых дольщиков – в числе приоритетов»

Сегодня в краевом центре состоялось межведомственное совещание под председательством заместителя Генерального прокурора Российской Федерации. Оно было посвящено состоянию законности и повышению эффективности работы органов прокуратуры, государственной власти и местного самоуправления, контролирующих органов Хабаровского края в сфере соблюдения прав граждан - участников долевого строительства многоквартирных домов и иных объектов недвижимости. Участие в совещании приняли врио губернатора края, глава регионального минстроя, представители госстройнадзора и иных включенных в процесс ведомств.

- Проблема обманутых дольщиков – один из аспектов, которые нивелируют усилия власти по повышению уровня жизни в Хабаровском крае. По этой причине ее решение – в числе приоритетов команды, которая сейчас работает в правительстве региона. Президент России Владимир Путин еще летом 2019 года на совещании с членами правительства страны потребовал решить в ближайшие годы этот вопрос. Он отметил, что власти должны сделать все, что от нас зависит, чтобы в ближайшее время, в ближайшие несколько лет мы избавились от такого позорного словосочетания и явления, как «обманутый дольщик», - отметил Михаил Дегтярев.

Он напомнил, что в свое время, будучи депутатом Государственной Думы, голосовал за принятие закона, защищающего интересы участников долевого строительства в случае банкротства застройщика. Однако на территории края еще есть ряд строек, начатых до вступления этого закона в силу.

В прошлом году были восстановлены права 214 граждан, введены в эксплуатацию 9 домов. Сегодня в крае проблемными – теми, по которым сроки разрешения на строительство просрочены более чем на полгода, либо в отношении застройщика введена процедура банкротства, либо срок ввода в эксплуатацию превышен в сравнении с договорными обязательствами более чем на полгода – считаются 35 объектов. Договоры с физлицами имеются по 17 объектам, всего там 1 127 обманутых дольщиков.

Глава региона изначально заявлял, что в XXI веке такой проблемы не может существовать в принципе. При его непосредственном участии предприняты шаги к тому, чтобы все дольщики получили либо квартиры, либо компенсацию.

- Правительство Хабаровского края видит проблему обманутых дольщиков. И мы уже подобрали механизм решения по каждому объекту. В первую очередь – с привлечением федеральных средств через Фонд защиты прав обманутых дольщиков. Об этом уже договоренность в Правительстве России по поручению премьер-министра Михаила Мишустина достигнута, мы заключили соглашение с Фондом, предусмотрели в бюджете края средства на софинансирование. Теперь осталось дело за малым – достроить или компенсировать, - сообщил врио губернатора.

Около 1,3 миллиарда рублей фонд защиты прав обманутых дольщиков направит в наш регион, в соглашение включены 11 домов (1 044 пострадавших гражданина).

По каждому проблемному объекту принят четкий план действий. 5 домов и 3 автостоянки будут достроены силами подрядных организаций либо с привлечением инвесторов в этом году. Еще по трем стройкам планируется возобновить работы с помощью средств фонда защиты прав дольщиков. Это новостройки ООО «Диалог» на улице Салтыкова-Щедрина и в районе речного вокзала в Хабаровске. Там основная часть дольщиков, чьи права были нарушены – 902 человека. По 7 домам люди получат денежную компенсацию на основании регламента, который применяет при расчетах Фонд защиты прав обманутых дольщиков.

- 30 декабря 2020 года получено решение Наблюдательного совета Фонда о выплатах компенсаций 31 дольщику по 4 домам застройщиков ООО «Лазурит» и ООО «Техмонтаж». Организована разъяснительная работа с гражданами по заполнению заявлений для получения компенсаций. Общая потребность - 173,4 млн рублей, в том числе 27,75 млн рублей (16%) перечислены из краевого бюджета, - проинформировал министр строительства Хабаровского края Андрей Чекулаев.

Получение денежных компенсаций гражданами станет прецедентом для Хабаровского края. Ранее такой инструмент для восстановления прав участников долевого строительства не использовался.

Сдвинуть с мертвой точки решение проблемных ситуаций во многом удалось благодаря активному содействию органов прокуратуры и непосредственно заместителя Генерального прокурора страны Дмитрия Демешина.

- Зачастую сами граждане подсказывают большее количество нарушений. Понятный вопрос – это их деньги, их жилье. И с дольщиками надо общаться более плотно. Они видят проблемы, которые ни госстройнадзор, ни Роспотребнадзор не выявили на начальном этапе, - подчеркнул Дмитрий Демешин, обращаясь к руководству краевого комитета государственного строительного надзора. – С проверками надо идти на проблемные объекты. Не надо бить по рукам тем хозяйствующим субъектам, которые выполняют свои функции надлежащим образом. В нормальном обществе проверки – не панацея. Надо видеть реперные точки, и на них воздействовать совокупно усилиями исходя из компетенций каждого органа.

В рамках межведомственного совещания были вынесены прокурорские предостережения:

- министру строительства Хабаровского края Андрею Чекулаеву;

- руководителю Управления Роспотребнадзора по Хабаровскому краю Татьяне Зайцевой;

- застройщику ООО «Фонд жилищного строительства» (возводит ЖК «Пионерский» в Индустриальном районе Хабаровска с жилой площадью около 7 тыс. кв. м). Разрешение на строительство выдано в 2014 году, продлено до 30 сентября 2021 года. Предостережение прокуратуры связано с риском несвоевременного ввода комплекса в эксплуатацию: договорами долевого участия предусмотрена сдача объекта во втором квартале текущего года;

- застройщику ООО «СЗ Талан-Хабаровск» (возводит многоквартирный дом со встроенно-пристроенными помещениями нежилого назначения на пер. Батарейном в Центральном районе Хабаровска» с жилой площадью более 10 тыс. кв. м). Разрешение на строительство, выданное в начале 2019 года, продлено до 29 июня текущего года.

Врио губернатора сообщил о том, что после проверки комитета государственного финансового контроля правительства края подготовлены материалы для направления в Следственный комитет РФ. Они касаются одного из застройщиков комплекса домов на ул. Хорышева в Хабаровске, в отношении которого в 2017 году уже было возбуждено уголовное дело. Сейчас выявлены новые факты, и они также требуют проверки с точки зрения закона. Есть основания подозревать застройщика в нарушении ряда статей УК РФ.

- Со своей стороны могу сказать, что мы чувствуем здесь поддержку прокуратуры, и это очень хорошо. То, что сегодня были приняты меры прокурорского реагирования, я лично поддерживаю. Этого как раз в прежние годы, еще до того, как Дмитрий Демешин заступил на должность, нам не хватало. Кроме того, убежден, что в рамках уголовных дел, где по ряду застройщиков идет следствие, необходимо рассмотреть вопрос о привлечении к субсидиарной ответственности тех учредителей, которые за всем этим стоят. Фамилии известны, они себя замечательно чувствуют, многие живут, и очень неплохо, в Хабаровске. Это видят люди, которые лишены и средств, и жилья. Это позорное явление, - заявил Михаил Дегтярев. - Персональную ответственность в этих вопросах несет министр строительства Андрей Чекулаев и в целом орган исполнительной власти – минстрой, комитет государственного строительного надзора, все ответственные чиновники в этих двух ведомствах. И у нас есть фонд, который взаимодействует с федеральным Фондом защиты прав дольщиков – это тоже персональная ответственность перед людьми.

СПРАВОЧНО:





По состоянию на 10.03.2021 на территории Хабаровского края в рамках Федерального закона от 30.12.2004 № 214-ФЗ "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости" с привлечением денежных средств граждан и юридических лиц возводится 179 домов 64 застройщиками (заключено 9 596 договоров долевого участия, сумма обязательств - 39,8 млрд рублей).





При строительстве 55 домов 16 застройщиками используется новая схема привлечения денежных средств дольщиков через счета-эскроу, открытые в уполномоченном банке (деньги граждан хранятся на специальных счетах в банке и подлежат перечислению застройщику после ввода объекта в эксплуатацию). Заключен 1 041 договор, сумма обязательств - 5,1 млрд рублей.





Оставшиеся 124 дома (8 555 договоров) достраиваются по "старым" правилам, без использования счетов-эскроу.



