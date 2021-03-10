Хабаровскэнергосбыт обновил «черный список»

В антирейтинге исполнителей коммунальных услуг - управляющие компании и ТСЖ, обслуживающие многоквартирные дома в Хабаровске, Комсомольске-на-Амуре, Амурском и Советско-Гаванском районах.





Самый большой долг – более 19 млн. рублей накопило ООО «Ресурс», управляющее имуществом 53 многоквартирных домов в г. Амурске.





На втором месте - ООО УК «Кировский». Под управлением компании находится имущество 87 многоквартирных домов в Хабаровске. Задолженность организации перед энергетиками составляет более 9,5 млн. рублей.





Также в числе крупных должников организации г. Хабаровска – ООО «УК «Хабаровская», ООО «Вертикаль», ООО «Амурсантехмонтаж», МУП «Служба заказчика №1» из Комсомольск-на-Амуре, ООО УО «Жилфонд» из Амурска, ООО «Регион-Сервис» из Советская Гавань.





В антирейтинге предприятий ЖКХ и ВКХ - 6 организаций Хабаровского края.





Основные должники: предприятия Советско-Гаванского района - ООО «Советско-Гаванский Водоканал» (долг 44,7 млн. рублей) и ООО «ДВ-Регион» (долг 15,3 млн. рублей), предприятия Верхнебуреинского района - ООО «Комресурс» (долг 24,9 млн. рублей), АО «ХЭС» (долг 20,2 млн рублей), МУП «Осиновореченское» из Хабаровского района (долг 13,5 млн. рублей) и Бикинское МУП «ТЭК» из Бикинского района (долг 5,6 млн. рублей).





К должникам применяют все меры наказания, в том числе отключают электричество и обращаются в суд о принудительном взыскании задолженности.





Списки злостных неплательщиков обновляются ежемесячно. Чтобы покинуть их, должникам нужно полностью погасить накопленную задолженность и оплатить текущее потребление.





Кроме того, согласно Российскому законодательству, за несвоевременную оплату электроэнергии управляющие компании могут быть лишены лицензии на осуществление деятельности, а руководители предприятий ЖКХ и ВКХ - привлечены к административной ответственности. Только в 2020 году к административной ответственности по ст. 17.14 КоАП РФ было привлечено 26 руководителей предприятий.



