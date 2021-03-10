Более половины хабаровчан, ищущих работу, считают себя успешными





Служба исследований hh.ru, российской онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников, провела опрос и выяснила, что жители Хабаровского края вкладывают в понятия успешной женщины и успешного мужчины.

Большинство опрошенных из Хабаровска считают, что успешная женщина постоянно самосовершенствуется, достигает высокие жизненные цели, а также уверена в себе, материально независима и ухаживает за собой. Наименее значимыми показателями успешности женщины в регионе считают количество подписчиков в соцсетях.

Для мужчин на первом месте - умение ставить высокие жизненные цели и достигать их на втором – материальная независимость, на третьем – уверенность в себе и постоянное обучение и совершенствование. Наименее важные показатели – количество подписчиков в соцсетях и любовь к приготовлению пищи.

По мнению опрошенных, умение ухаживать за собой для женщины гораздо важнее, чем для мужчины. А для мужчины важно обладать лидерскими качествами, ставить высокие жизненные цели и достигать их, а также строить карьеру.

В целом по стране у многих женщин мужчина ассоциируется с главой и кормильцем семьи. Респонденты старше 55 лет больше ценят энергичный и позитивный настрой человека вне зависимости от пола. Находятся и те, кто считает, что успешность оценивается подписчиками в соц. сетях, но доля таких респондентов крайне мала.

На вопрос, считают ли респонденты себя успешными, положительно ответили 53% жителей Хабаровского края, отрицательно - 36%, остальные затруднились выбрать.

Наиболее состоявшимися себя считают жители Дальневосточного федерального округа (56% ответили положительно), самыми «не успешными» себя считают жители Ульяновской области.

Настоящий опрос показал, что с возрастом люди считают себя более благополучными.