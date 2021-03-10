Новый развод: аферисты «поменяли» профессию

Миллионы рублей за несколько лет успели заработать телефонные мошенники, представляясь сотрудниками банка и сообщая о том, что со счета клиента кто-то пытается снять деньги. Напуганные граждане передают бандитам информацию и в итоге теряют все сбережения.

Когда схема стала терять свою эффективность, мошенники решили «сменить» профессию.

— Поступил странный звонок с городского телефона, — рассказывает пенсионерка Любовь Аркадьевна. – Звонивший представился полицейским и сказал, что возбуждено уголовное дело по мошенничеству с банковскими картами. Даже сообщил, что в деле более 90 эпизодов, а я должна явиться в суд, дать показания, но предварительно ответить ему на ряд вопросов по телефону.

Конечно, женщина была напугана. Но потом сообразила, что вряд ли представителю органов внутренних дел нужна информация в каких банках у нее находятся счета, кто ими пользуется, когда были последние операции и так далее.

— Мне за последние полгода уже раз двадцать звонили мошенники. Поэтому услышав знакомые вопросы, сообразила, что что-то здесь не так. И ответила, что, если нужны мои показания – вызывайте повесткой.

Ложный полицейский, поняв, что теряет жертву, стал применять другие меры запугивания и манипуляции. Убеждать в том, что если она не будет сотрудничать, то потеряет свои деньги, а потом — что обязательно должна помочь восстановить справедливость. Затем заявил, что она сама скорее всего мошенница и теперь уголовное наказание грозит ей.

— Конечно, я умом понимаю, что пока не рассказала им номер своего счета или другую банковскую информацию, деньги они снять не могут. Но все равно, каждый раз чувствую себя плохо. Однажды даже побежала в банк, мало ли что. В итоге попросила закрыть карту, — пожаловалась женщина.

Ранее в российской секции Международной полицейской ассоциации (МПА) сообщали, что в прошлом году в России аферисты совершили порядка 15 миллионов мошеннических звонков. Прогноз на текущий год – 19 миллионов.