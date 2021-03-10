Край может получить субсидию на коммунальные объекты в Комсомольске-на-Амуре

Деньги предполагается выделить в рамках реализации Долгосрочного плана развития города. Заявку на финансовую поддержку на 2022-2024 годы министерство ЖКХ края уже направило в Минстрой России и теперь будет ждать ответа.

- Основное условие получения субсидии – это наличие разработанной и утвержденной проектно-сметной документации на строительство либо реконструкцию объектов инфраструктуры. Также на проведение модернизации должно быть поручение Президента или Правительства РФ. Все эти условия у нас выполнены, заявка направлена, осталось дождаться решения. Оно будет принято коллегиально на правительственной комиссии по бюджетным проектировкам с учетом приоритетов социально-экономического развития, - сообщили в министерстве жилищно-коммунального хозяйства края.

Федеральная поддержка позволит выполнить реконструкции канализации и завершить модернизацию системы водоснабжения Комсомольска-на-Амуре. Заново будет построено более 1,4 км сетей водоснабжения на пересечении проспектов Интернациональный и Ленина до пересечения с улицей Аллея Труда и проспекта Интернациональный. В результате мощность сооружений биологической очистки увеличится до 160 тыс. куб. м. в сутки. На модернизацию сетей в текущих ценах из федерального бюджета потребуется 42,5 млн рублей. На реконструкцию канализации –2,9 млрд рублей.

- Новые объекты водоснабжения и водоотведения в городе Юности обеспечат бесперебойную подачу воды надлежащего качества в соответствии с нормами СанПиН, а также позволят ликвидировать сброс неочищенных сточных вод в Амур. Сейчас небольшая часть стоков попадает в реку без предварительной очистки, - добавили в ведомстве.

Напомним, последний анализ показал, что коммунальная инфраструктура Хабаровского края имеет износ более 60 %. Поэтому федеральные и краевые власти выделяют средства на обновление коммунального хозяйства. Ранее, благодаря софинансированию из федерального бюджета удалось расширить и реконструировать водопровод в Хабаровске, а также начать реконструкцию канализации. В Комсомольске-на-Амуре были выполнены 1, 2 и 6 этапы реконструкции системы водоснабжения.



