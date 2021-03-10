Волонтеры помогут жителям Хабаровского края проголосовать за благоустройство территорий





Волонтерский штаб будет работать в Хабаровском крае во время всероссийского голосования по выбору территорий для благоустройства, которое пройдет с 26 апреля по 30 мая. В регионе начался отбор заявок на вступление в ряды добровольцев. Активисты проведут разъяснительную кампанию, расскажут, как правильно зарегистрироваться на онлайн площадке и выбрать нужную территорию.





- Уже сейчас на портале DOBRO.RU идет регистрация волонтеров, пожелавших присоединиться к этому масштабному проекту. Подать заявку можно до 31 марта. В нашем регионе в онлайн-голосовании за благоустройство по нацпроекту "Жилье и городская среда" примут участие 54 муниципалитета. И в каждом из них будут работать добровольцы, - сообщили в министерстве жилищно-коммунального хозяйства края.





Стать частью команды волонтеров сможет любой житель региона с 18 лет, прошедший отбор https://dobro.ru/event/10045055. В Хабаровском крае работу волонтерского штаба будут курировать главное управление внутренней политики Правительства края, Краевой центр молодежных инициатив, Краевой волонтерский центр и АНО "Волонтеры Хабаровского края". До конца месяца ведомствам предстоит отобрать не меньше 120 активистов. У каждого волонтера будет брендированная одежда, по которой их будет легко узнать. Также каждый волонтер получит специальное удостоверение.





Напомним, в процессе онлайн-голосования в этом году в Хабаровском крае предстоит отобрать не менее 90 территорий. Каждая из них будет впоследствии отремонтирована за счет средств нацпроекта "Жилье и городская среда", по которому регион ежегодно получает финансирование. Но попасть в перечень объектов для благоустройства смогут лишь площадки, набравшие наибольшее количество голосов. Поэтому краевое министерство ЖКХ заранее призывает жителей региона активно включаться в проект после его старта.





Справочно: Общероссийская платформа для онлайн голосования по благоустройству территорий – проект, реализованный на стыке федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" национального проекта "Жилье и городская среда" и ведомственного проекта Минстроя России "Умный город". Платформа станет одним из главных инструментов вовлечения граждан в принятие решений по вопросам благоустройства, поможет гражданам всех регионов страны принимать участие в формировании облика своих городов, сделает так, чтобы их пожелания и потребности учитывались при работе с территориями. Предполагается, что к 2024 году принимать непосредственное участие в развитии городской среды, влиять на то, какие именно проекты должны реализовываться, должны будут не менее 30% граждан в возрасте от 14 лет.



