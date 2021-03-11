Проблемы силового давления на бизнес подняли в Хабаровском крае

В Хабаровском крае прошла конференция, в которой приняли участие представители краевого правительства, федеральных структур, предпринимательского сообщества и общественных организаций, а также контрольно-надзорных и следственных органов федерального и регионального уровня. В приветственном слове к участникам конференции врио губернатора края Михаил Дегтярев обозначил главные ориентиры, поставленные Президентом РФ Владимиром Путиным перед дальневосточными регионами.

- Задача - войти в первую тридцатку Национального рейтинга состояния инвестиционного климата. Правительством Хабаровского края ведется системная комплексная работа по улучшению инвестиционного климата. Мы работаем на упрощение процедур и сокращение сроков получения услуг в сферах строительства, подключения к инженерным сетям, кадастрового учета, регистрации права собственности, лицензирования. Выстраиваем механизмы понятного и прозрачного взаимодействия между органами власти и бизнесом. В целях снижения административного давления на бизнес со стороны контрольно-надзорных органов мы провели встречу с руководителями территориальных подразделений федеральных контрольно-надзорных органов с участием руководителей общественных объединений предпринимателей края, договорились о повышении прозрачности работы и дружелюбности. Тем не менее вопросы давления, которое оказывают правоохранительные органы, остаются, - отметил Михаил Дегтярев.

Для защиты прав предпринимателей, публичного рассмотрения каждой жалобы на силовое давление по инициативе Президента РФ в 2019 году создана платформа Забизнес.рф, давшая название конференции.

Как подчеркнул в своем выступлении заместитель Генерального прокурора РФ Дмитрий Демешин, благодаря работе платформы во многих случаях неправомерных действий силовых ведомств восстанавливается справедливость.

- Проблемы, с которыми сталкивается бизнес на Дальнем Востоке, это огромное количество доследственных проверок. Сегодня силовое давление – это доследственные проверки, которые вытекают из контрольно-надзорной деятельности. Если мы говорим о Хабаровском крае, то из поданных семи обращений за год – а семь обращений это очень мало - шесть касаются доследственных проверок, - отметила генеральный директор АНО "Платформа для работы с обращениями предпринимателей "ЗаБизнес.РФ" Элина Сидоренко.

По опросам предпринимателей, дополнила цифры руководитель представительства АНО "Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов" в Дальневосточном федеральном округе Ольга Курилова, лидерство по контрольно-надзорным мероприятиям принадлежит федеральным (38,2%) и региональным (52,81%) органам надзора.

- Можно по-разному относиться к результатам Национального рейтинга, но если мы говорим о важности обратной связи, наверное, надо прислушаться к мнению бизнеса, - отметила Ольга Курилова.

Вопрос доверия бизнеса к новым механизмам и формам работы – краеугольный камень в отношениях с органами власти, подчеркнули выступившие в ходе конференции представители бизнеса и предпринимательских объединений. Многие предприниматели, испытав давление, не спешат доверить кому-либо свои проблемы из опасений ухудшить положение. С другой стороны, нерешенные проблемы, накапливаясь, усугубляют положение бизнеса в целом.

- Доверие – это вещь тонкая, имеющая накопленный эффект и очень инерционная. У нас на Дальнем Востоке очень ценится слово. Поэтому любое нарушенное обещание, особенно в предпринимательской среде, воспринимается очень болезненно. И в этом смысле правительство края, все бизнес-сообщество, да и правоохранители тоже – союзники. Потому что мы все за то, чтобы чистый и честный бизнес чувствовал себя комфортно. Мы создаем прозрачные условия для работы, а от бизнеса ждем налогов, рабочих мест, белых зарплат – всего того, что входит в понятие социальной ответственности. Социальная ответственность не означает, что обязательно надо что-то куда-то пожертвовать. Это в первую очередь забота о своих сотрудниках, забота о своем крае, - сказал Михаил Дегтярев.



