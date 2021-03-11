Кадры для АПК Хабаровского края будут готовить в Арктическом ГАТУ

Как отметил врио губернатора Хабаровского края, подготовка специалистов этого профессионального сегмента в регионе отсутствует. Поэтому правительство предпринимает меры по ликвидации кадрового голода. Так, осенью 2020 года в рамках договора с Дальневосточным государственным аграрным университетом, в этом ВУЗе в Благовещенске начали учиться 44 хабаровских студента.

Новым соглашением с Арктическим агротехнологическим университетом правительство Хабаровского края расширяет возможности для получения высококвалифицированных кадров для собственного АПК. Университет готов выделить целевые места на обучение студентов, в рамках выделяемой квоты целевого приема за счет средств федерального бюджета на 2021-2022 учебный год. Большая часть профессий, так или иначе, будет связана с производством продуктов питания и именно от них зависит насколько полным станет обеспечение населения продовольствием.

Кроме подготовки кадров Арктический ГАТУ обеспечит научное сопровождение проектов и внедрение современных разработок в агропромышленный комплекс региона. Так же стороны отметили важность сотрудничества в области развития северных видов животноводства и общей ветеринарии.

Михаил Дегтярев, подписывая соглашение, резюмировал, что Хабаровский край открыт для трудоустройства всех выпускников АГАТУ.

СПРАВОЧНО: По информации, представленной сельскохозяйственными товаропроизводителями края потребность в кадрах в 2020 году составила 170 человек, из них:





– квалифицированные специалисты – 7 человек;





– специалисты среднего звена – 43 человека;





– рабочие специальности – 120 человек.





Кроме того, потребность в кадровом обеспечении также имеется у инвесторов реализующих инвестиционные проекты в отрасли.





Так, на сегодняшний день в крае реализуется 10 инвестиционных проектов, из них 7 проектов признаны масштабными приоритетными проектами края, 4 проекта реализуются на территориях опережающего социально-экономического развития края (ТОР). Заявленный объем инвестиций по проектам 11,8 млрд. рублей, планируемое количество создаваемых рабочих мест – 1 117 ед. Фактически вложено 4,2 млрд. рублей инвестиций, создано 422 рабочих места.



