Пчеловодов четырех районов Хабаровского края материально поддержат

В министерстве сельского хозяйства, торговли, пищевой и перерабатывающей промышленности края подведены итоги конкурсного отбора на предоставление субсидии из краевого бюджета на поддержку пчеловодства.

Полмиллиона рублей в 2021 году распределят между Нанайским, имени Лазо, Вяземским и Хабаровским муниципальными районами на условиях софинансирования: из средств краевого бюджета выделено около 70 % от общей суммы, остальное – вложения муниципалитетов.

- После соблюдения всех процедур средства краевого бюджета будут доведены до муниципальных образований в мае текущего года. Средства субсидии могут быть направлены на компенсацию затрат на приобретение препаратов для пчел, специализированного инвентаря и оборудования для разведения и ухода за пчелами, семян медоносов и сахара для кормления пчел, – отметили в краевом минсельхозе.

Также в целях оказания поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в сфере пчеловодства министерством предоставляется грантовая поддержка на создание или развитие крестьянского (фермерского) хозяйства.

Традиционно основная доля хозяйств, занимающихся пчеловодством, сосредоточена в шести районах – Бикинском, Вяземском, имени Лазо, Нанайском, Комсомольском и Хабаровском. В этих районах содержится более 90 % от общего количества пчелосемей в крае.



