Масленичные гуляния в Хабаровске пройдут в парке имени Муравьева-Амурского

В эти выходные во всех городах и селах края пройдут масленичные гуляния. Традиционно краевые и муниципальные учреждения культуры организуют праздничные мероприятия на своих площадках.

В Хабаровске крупнейшие масленичные гуляния пройдут 13 марта в краевом парке им. Муравьева-Амурского возле речного вокзала. В программе: выступления творческих коллективов, сожжение чучела зимы, розыгрыш призов и подарков, конкурсы, ярмарка. А на территории Хабаровского краевого музея им. Гродекова пройдет музейный праздник для школьников "Масленица". Дальневосточный художественный музей проведет детский мастер-класс "Кукла Масленица".

В этот же день праздник состоится в Комсомольске-на-Амуре на площади возле Драматического театра. Начало в 12:30. В Вяземском гуляния начнутся в 12.00 на площади "Виадук".

14 марта Хабаровская краевая филармония приглашает на концертную программу для семейной аудитории "Проводы масленицы с Дальневосточным академическим симфоническим оркестром".





В парке культуры и отдыха города Бикина народное гуляние, посвящённое Масленице также начнется в полдень. В программе кукольный детский театр "В гостях у Петрушки", традиционные игры, конкурсы, спортивные состязания и хороводы. Так же состоятся награждения участников районного конкурса ростовых кукол "Маслёна" и городского конкурса на "Лучший блин". Всех гостей праздника пришедших в народных костюмах, угостят блинами. Лучшие артисты города порадуют зрителей ярками да задорными песнями и плясками.





В районном доме культуры с. Советская Гавань пройдет театрализованное представление с игровой программой "Прощай, Масленица". А в Межпоселенческом социально-культурном центре с. Аян будет организовано уличное гуляние "Масленица - гуляй, веселись народ". В Амурске традиционный праздник пройдет на площади возле Дворца культуры.



