Экономика или экология? Что выберут аяно-майцы?

Автор фото: Леонид Захаров

Аяно-майцам удалось отстоять свою точку зрения и теперь им предстоит провести референдум, который намечен на 21 марта. В Хабаровском крае еще ни разу не проводились референдумы на местном уровне.

«На территории Аяно-Майского района зарегистрировано почти 1600 жителей с избирательным правом. Чтобы референдум был признан состоявшимся, необходимо, чтобы проголосовало 800 человек + 1, а из этого числа половина проголосовавших + 1 человек высказались единодушно. Таким и будет решение относительно строительства газохимического комплекса на территории Аяно-Майского района», - рассказали в территориальной избирательной комиссии.

Китайская корпорация «Сириус Холдинг» хочет построить на территории района завод по переработке природного газа, в качестве сырья планируется использовать голубое топливо из Якутии.

Против строительства завода выступили местные жители, которые устроили флешмоб, во время которого выкладывали в соцсети фотографии, на которых люди стоят в разных местах с плакатами «Нет заводу», «Чистая природа!», «Нет китайской провинции», «Мы хозяева своей земли», «Аяно-Майцам - родной край», «Китай – прочь!», «Мы против завода», «Мы хотим жить» и многие другие.

Предварительно проект оценили в 740 млрд рублей, он должен был стать крупнейшим заводом такого типа во всем мире. Произведенный продукт должен был поставляться в страны АТР.

По плану из Якутии в Аян протянут трубу, по которой пойдет газ. В Аяне его сжижают и перекачивают на специальные танкеры, которые везут сырье в страны АТР.

Для Якутии Аян — кратчайший путь экспорта голубого топлива. Поэтому прокладка трубопровода, по сути, по якутско-аянскому тракту, коим пользовались еще в царские времена, выгодный проект.

Для инвесторов вариант перевалки в Аяне также самый оптимальный: если искать другой путь, то можно практически ставить крест на проекте.

Что выберут жители: инфраструктуру или экологию? Скоро узнаем.