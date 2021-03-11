Переболевшие ковидом могут пройти реабилитацию в Хабаровске

Программа реабилитации после коронавирусной инфекции открылась в "Клиническом центре восстановительной медицины и реабилитации" в Хабаровске. В нее вошли занятия лечебной физкультурой, физиотерапия, медицинский массаж, психотерапия. Средний курс составляет 10 рабочих дней.

По словам специалистов Центра, необходимость и потребность человека в реабилитации определяет терапевт по месту жительства. Как правило, показаниями к подключению медицинского восстановления является перенесенное заболевание коронавирусной инфекции в среднетяжелой или тяжелой формах в условиях стационара, длительные сроки госпитализации. С момента выписки должно пройти не менее двух недель.

- Организм должен самостоятельно начать восстанавливаться, также анализы крови должны быть в пределах нормы, чтобы исключить воспалительный процесс в организме. Мы привыкли, что коронавирусная инфекция поражает в основном легкие, проявляется в виде пневмонии. Но у пациентов, перенесших это новое заболевание, наблюдается множество нарушений. Бывает, ведущей патологией является нарушение работы сердечно-сосудистой системы или неврологические проявления, - рассказала Евгения Яныгина, врач-реабилитолог КГБУЗ "Клинический Центр восстановительной медицины и реабилитации".

Реабилитация после COVID-19 проходит в условиях дневного стационара. В Центре работает мультидисциплинарная бригада, в которую входят врач-реабилитолог, врач лечебной физкультуры, физиотерапевт, психотерапевт.

- Эта группа врачей определяет ведущий синдром и потребность в реабилитации, после этого формируется индивидуальная программа. Стоит отметить, что она бесплатна и проходит в рамках ОМС. Мы работаем по методическим рекомендациям Минздрава России, - рассказал Михаил Багаткин, главный врач КГБУЗ "Клинический Центр восстановительной медицины и реабилитации".

Первые три группы пациентов с постковидным синдромом уже получили лечение. Противопоказанием к направлению на реабилитацию является тяжелое течение сопутствующих заболеваний, например, повышенное артериальное давление. Напомним, программа реабилитации также работает с начала февраля в "Центре здоровья" КДЦ "Вивея".



