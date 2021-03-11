В Хабаровском крае регулярно происходят экологические эксцессы

Самой громкой аварией минувшей недели в Хабаровском крае стал сход с рельс семнадцати товарных вагонов. Слава Богу, в результате ЧП никто из людей не пострадал. Но пострадала природа: в четырех цистернах обнаружилась значительная течь нефтепродуктов.

Крушение грузового поезда произошло 6 марта в 01:50 по местному времени на перегоне Форель – Дальневосточный однопутного неэлектрифицированного участка Волочаевка-2 – Комсомольск-на-Амуре. Конечно, экологический ущерб тут же кинулись предотвращать, железнодорожники оперативно локализовали место разлива. Как успокаивают в пресс-службе Дальневосточной железной дороги, экологическая ситуация сейчас находится под контролем. Сразу же на участок кинули восстановительные поезда со станции Литовко и Хабаровск-2, а следком Дальневосточного следственного управления на транспорте возбудил уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности эксплуатации железнодорожного транспорта». Говорить о результатах еще рано, но специалисты делают предварительный вывод: аварию вовремя ликвидировали, окружающая среда почти не пострадала.

Но если бы это было единственное подобное ЧП… Разлив нефти в Хабаровском крае – случай, отнюдь не из ряда вон выходящий. Экологические эксцессы происходят в регионе с незавидной регулярностью. Особенно отличился прошлый год – два раза произошла утечка, причем на одном и том же нефтепроводе. В июле 2020-го в Комсомольском районе из-за разгерметизации нефтепровода Оха – Комсомольск произошел разлив нефтепродуктов в озеро Голое.

На место оперативно выезжали специалисты. Как стало известно позже, в результате аварии вытекло более 120 тонн (!) нефти, оказалось загрязнено 1700 квадратных метров почв и 70 тысяч квадратных метров водной глади. На участке нефтепровода был введен режим чрезвычайной ситуации.

Проверка выявила системные нарушения при эксплуатации объекта собственником. Предприятие приняло решение о завершении эксплуатации нефтепровода, в отношении компании возбудили дело об административном правонарушении.

Как позже выяснила прокуратура, масштабы бедствия оказались в десять раз выше первоначальных прогнозов. Озеро Голое находится в пойме Амура, что создало угрозу загрязнения реки нефтью и могло негативно сказаться как на водоснабжении населенных пунктов, так и на размножении тихоокеанских лососей.

«Загрязнение нефтью или нефтепродуктами способно в прямом смысле убить часть рыбы. И без того напряженная ситуация с лососевыми дополнительно усугубится. А отдаленные последствия, которые скажутся на возврате рыбы, прогнозировать практически невозможно», – предостерегал тогда директор Амурского филиала WWF России Пётр Осипов.

Уже в октябре прошлого года руководитель программы WWF России по экологической ответственности бизнеса Алексей Книжников рассказывал «Клубу Регионов», что власти до сих пор не предоставили данные об ущербе от разлива нефтепродуктов в пойме Амура в Хабаровском крае. Он также сообщил, что власти препятствуют проведению на месте разлива независимой экспертизы состояния окружающей среды.

Правительство края отреагировало. Работу по ликвидации последствий нефтеразлива Михаил Дегтярёв взял на особый контроль. «Ситуация вопиющая. Она могла привести к опасным и непоправимым для экологии последствиям, если бы нефтепродукты попали в Амур. Всем службам и федеральным ведомствам удалось оперативно скоординировать работу, что привело к минимизации нанесенного природе ущерба», - заявил он.

Спустя всего три месяца после июльского ЧП неэксплуатируемый магистральный нефтепровод Оха – Комсомольск-на-Амуре снова постигла авария. Произошел разлив нефти на площади порядка тысячи квадратных метров. Часть нефти попала в два водоема.

В 12 километрах от села Верхнетамбовского при проведении подготовительных работ к демонтажу произошел порыв подземного магистрального нефтепровода диаметром 530 миллиметров с последующим разливом. Нефтепродукты снова попали в озеро Голое и зацепили ручей Безымянный. И опять на ликвидацию последствий бросили все силы.

Для сбора нефти установили четыре линии боновых заграждений общей протяженностью 40 метров. Загрязненный грунт собирали и утилизировали. Ликвидировали последствия аварии 33 человека и 16 единиц техники. Некоторые СМИ при этом сомневались в декларируемом масштабе аварии, считая, что утверждение о незначительности количества нефти в ручье и недопущении дальнейшего ее попадания в озеро (Безымянный впадает в Голое) не соответствует действительности.

Как же мог произойти такой инцидент на уже неэксплуатируемом участке трубы? По мнению специалистов, даже после остановки эксплуатации нефтепровода в нём остаётся ещё очень много «черного золота».

Вероятно, с этим связана утечка нефти, которая случилась там же (!) в январе года нынешнего. По предварительным данным, площадь разлива составила 1600 кв. метров. Рядом с поврежденным участком протекает ручей Большой Березовый.

Стоит напомнить, что еще раньше, в апреле 2016 года, произошел разлив нефти из-за разгерметизации трубы нефтепровода в 2 километрах от поселка Ягодный в Комсомольском районе. На открытом месте был вырыт котлован, из которого проводилась откачка нефтепродуктов в специальные резервуары. По словам председателя краевого совета Всероссийского общества охраны природы Владимира Сидорова, практически все утечки нефти происходят на одном нефтепроводе.

- Сейчас там идет процесс консервации. Всё это должно происходить под контролем экологических и других служб, общественников. Когда произошло ЧП в июле, нас туда даже не пустили, хотя у нас большой опыт, есть эксперты, которые могли бы принести пользу. Сейчас нас особенно интересует вопрос: куда вывезли и как будут утилизировать большой объем загрязненного грунта?

Также общественники сделали запрос в центральный аппарат Росприроднадзора, чтобы узнать судьбу документа, в котором обозначен нанесенный окружающей среде ущерб при аварии в июле. И в конечном итоге добиться того, чтобы собственник нефтепровода Оха – Комсомольск-на-Амуре возместил это всё.

- Конечно, мы хотим, чтобы этот сложный процесс вывода нефтепровода из эксплуатации и его консервации находился под контролем общественности. К этому нужно подходить со всей осторожностью. Скоро лето, все поплывет. С тревогой смотрим в будущее, сколько еще будет этих разливов, - заключил Владимир Сидоров.

Юлия Рудакова