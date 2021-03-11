О развитии креативного кластера в Хабаровском крае шла речь с ведущими аниматорами









Михаил Дегтярев встретился с генеральным директором киностудии «Союзмультфильм» Борисом Машковцевым и директором ООО "Дальневосточный проектный институт", продюсером анимационной студии "Мечталет" Ильей Кузнецовым. Лейтмотивом встречи стало развитие креативного кластера и анимационного рынка в Хабаровском крае.

Как отметил врио губернатора, правительство края заинтересовано в поддержке дальневосточной анимационной индустрии. Основные точки взаимодействия с "Союзмультфильмом" и развития краевой анимационной индустрии будут закреплены в меморандуме о сотрудничестве.

В настоящее время киностудия "Союзмультфильм" активно взаимодействует с хабаровской анимационной студией "Мечталет". В фокусе внимания – организация креативного технопарка и совместная работа по созданию анимационных фильмов. По словам Бориса Машковцева, "Мечталет" – самая "дальневосточная точка" на анимационной карте России. Уникальное географическое положение, близость к Азии и понимание ее культурного кода позволяет хабаровским аниматорам создавать проекты, которые могут быть востребованы не только на Дальнем Востоке, но и, например, в Китае. Так, несколько дней назад хабаровский "Мечталет" подписал международное соглашение о дистрибуции на территории Китая мультсериала собственного производства.

Борис Машковцев также сообщил, что "Союзмультфильм" намерен оказывать содействие в развитии в Хабаровском крае профильного профессионального образования. Студия, как ведущий работодатель анимационного рынка, понимает, какие требования должны предъявляться к специалистам, и активно участвует в разработке соответствующих образовательных стандартов на федеральном уровне.

Михаил Дегтярев в свою очередь отметил, что эти стандарты могут найти успешное применение в хабаровском краевом колледже искусств.

Руководитель "Мечталета" Илья Кузнецов рассказал о сотрудничестве студии с краевым детским центром "Созвездие" по вопросу интеграции обучающих активностей в смену, посвященную кинематографии и анимации. По его словам, важно, чтобы дети могли развиваться в сторону анимационной профессии уже с раннего возраста.

Помимо этого, "Мечталет" выступил с инициативой проведения в Хабаровске Международного анимационного фестиваля. Краевая столица может собрать именитых режиссеров не только известных отечественных проектов, но и японских, китайских и корейских аниматоров. Борис Машковцев заявил о готовности "Союзмультфильма" выступить хедлайнером фестиваля: старейшей российской киностудии в этом году исполняется 85 лет.



