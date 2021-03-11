Хабаровские ветераны придумали, как воспитать в молодежи патриотизм

В Хабаровске прошло первое заседание актива координационного совета ветеранских организаций края

Знакомились, выбирали приоритеты. Перед многочисленными ветеранскими организациями, в крае их насчитывается 45, стоят серьезные задачи в деле патриотического, духовно-нравственного, трудового воспитания граждан. В ход должно идти слово и дело: подготовка предложений, оказание содействия иным организациям, наставничество. Все для формирования уважительного отношения к ветеранам, пресечения попыток фальсификации истории, создания в молодежной среде атмосферы любви к Родине. Не зря же заметил президент РФ Владимир Путин: «Патриотизм – органическое состояние общества».

Председатель ветеранской организации пограничного управления ФСБ России по Хабаровскому краю и ЕАО Виталий Хромов отметил, что большие проблемы должны решаться с помощью власти. Зампред первичной общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны и труда Ирина Стрелкова считает, что в современной работе с молодежью стоит использовать опыт первичных молодежных организаций прошлого века: «Должна быть плановая работа, начиная с самого раннего возраста».

Юрий Рошка, глава бывших воинов-«афганцев», уверен, что работа с молодежью, судя по прошлым годам, полностью завалена. И только совместная деятельность может исправить ситуацию, резюмировал глава региона.

На это с места поступило предложение о более полном применении на деле потенциала ветеранских организаций в микрорайонах. Не вернуться ли к практике дворовых клубов? Михаил Дегтярев одобрил поступившую идею, признав, что имеющиеся в наличии муниципальные и федеральные фонды стоит исполосовать с максимальной нагрузкой: «Надо как в музеях, где с утра и до вечера открыто для желающих». Также врио губернатора поддержал идею о создании мобильных групп из числа членов актива ветеранских организаций края - для оперативной работы по конкретным направлениям и вопросам. Ведь регулярные собрания по решению определенных вопросов большим количеством участников несколько затруднительны.

Евгений Смышников, руководитель общественной организации «Боевое братство», поделился опытом, как за счет грамотно организованной грантовой поддержки можно без особого напряжения сил решать текущие вопросы и планировать стратегические задачи.

Эдуард Попов

Фото автора

На 1 февраля 2021 года в крае почти 101 тысяча ветеранов (32% от числа граждан в возрасте) получает меры социальной поддержки. Из них: 2345 - ветераны Великой Отечественной, 11809 - ветераны боевых действий, 3713 - ветераны военной службы, более 83 тысяч - ветераны труда.