Ежемесячную выплату на детей от 3 до 7 лет пересчитают в Хабаровском крае

Жители Хабаровского края, получающие в этом году ежемесячную выплату на детей в возрасте от 3 до 7 лет, получат перерасчет. Размер будет варьироваться в зависимости от доходов семьи. Он может составлять 50, 75 или 100 процентов регионального прожиточного минимума на детей. Соответствующий Указ подписал Президент РФ Владимир Путин.

С 1 апреля сумма будет увеличена и составит от 8557 руб. до 17114 руб. Ранее она составляла 7590,5 руб. - по заявлениям 2020 года и 8186 руб. – по заявлениям 2021 года.

- Прием заявлений на перерасчет ежемесячной выплаты в новых размерах можно будет подать с 1 апреля 2021 года в электронном виде через Единый или региональный портал государственных и муниципальных услуг либо на бумажном носителе в МФЦ или центр социальной поддержки населения по месту жительства. Кроме того, в связи с увеличением прожиточного минимума для детей в крае ежемесячная выплата в беззаявительном порядке будет пересчитана с 1 января 2021 года - сообщили в министерстве социальной защиты населения края.

Напомним, новая мера поддержки семей с детьми введена по поручению Президента РФ Владимира Путина. На сегодняшний день в Хабаровском крае выплата производится на 45124 ребенка. На это в 2021 году предусмотрено направить почти 4 млрд рублей, из них 3,3 млрд рублей – средства федерального бюджета.



