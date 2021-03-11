Ратрак подарили школе олимпийского резерва в Хабаровском крае

По поручению врио губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева для развития лыжного спорта на территории региона и подготовки лыжных трасс на базе "Снежинка", городской спортивной школе олимпийского резерва N4 передан ратрак. Соответствующее поручение глава региона дал во время проведения Всероссийской массовой лыжной гонки "Лыжня России" в феврале этого года.





Ратрак – это специальное транспортное средство на гусеничном ходу, используемое для подготовки лыжных трасс. Раннее для прокладки лыжни учреждение использовало снегоходы, но это не обеспечивало долговечности трасс, поскольку снег был недостаточно уплотнен. Использование ратрака позволит сэкономить время для подготовки лыжной трассы, повысит качество снежного полотна. Специальная машина не только уплотняет снежную массу, но и выравнивает все участки пути, делает поверхность идеально ровной в местах с оврагами и на буграх.





Технику можно использовать на горнолыжных склонах и участках с большими перепадами высот. Навесное оборудование позволяет обрабатывать снежную поверхность со сложным и наклонным рельефом.





В торжественной обстановке ключи от техники директору спортивной школы передал министр физической культуры и спорта Хабаровского края Дмитрий Чикунов.





- Это первый ратрак в Хабаровском крае, приобретённый для лыжной базы. Я уверен, что благодаря поддержке Михаила Дегтярева мы продолжим оснащение спортивных объектов современной, а главное необходимой для развития спорта техникой, - отметил Дмитрий Чикунов.





Первыми, кто опробовал новую лыжню стали участники первенства Хабаровского края по лыжным гонкам на призы олимпийской чемпионки Юлии Чепаловой. Соревнования стартовали сегодня в Комсомольске-на-Амуре. В них принимают участие более 200 юных спортсменов.



