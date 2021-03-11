В Хабаровск на открытие Арки цесаревича не позовут Романовых

В Хабаровске восстановят Триумфальную арку, возведённую в конце 19-го века в честь визита будущего императора Николая II и разобранную в 1924 году на дрова

Активисты уже получили добро на восстановление исторического памятника, и появится он примерно в 2023 году. Потомков династии Романовых в Хабаровск приглашать не собираются.

Несколько лет члены хабаровского отделения Общества развития русского исторического просвещения «Двуглавый орел» добивались восстановления памятника времён последнего российского самодержца. Писали губернаторам, слали письма и в мэрию, но им не шли навстречу.

Три месяца назад была оформлена просьба о содействии на имя полпреда Юрия Трутнева, мол, надо бы вернуть Хабаровску часть исторического облика. На днях членов «Двуглавого орла» позвали в полпредство на весьма представительное совещание. На нем были краевые министры, мэр Хабаровска, ну и сотрудники полпредства. «Орлу» сказали «да», арке в Хабаровске быть.

- Мы получили на этом совещании однозначное добро. Теперь необходимо, что называется, внести изменения в зону, где арка появится. Это место, где сейчас стоят два фонарных столба у лестницы, ведущей к Амуру, у пароходства. Сейчас нам подготовят соответствующее положение о внесении изменений в данную зону, будет, наверное, какой-то официальный документ о разрешении строительства. И мы сразу откроем счет, начнем собирать деньги и готовить проект. У нас есть архитекторы, выигравшие городской конкурс по арке несколько лет назад, то есть у нас есть почти готовое решение. Мы намерены воссоздать ту, настоящую Триумфальную арку, но не из дерева, конечно, а из материалов «под дерево». Может быть, это будет металлопластик, а может, углеродный пластик. И самое главное, арка появится практически на том же месте, где была сотню лет назад. У нас уже есть люди, готовые помочь деньгами и материалами для стройки, - рассказал Андрей Никонов, представитель хабаровского отделения «Двуглавого орла».

Проект новой арки, конечно, будут дорабатывать. Авторы нового-старого памятника - Анна и Максим Корза, архитекторы из Хабаровска. Проект их арки выиграл несколько лет назад в конкурсе, проведённом мэрией, и был отправлен на полку. Теперь пришло время.

В местном «Двуглавом орле» довольны своей победой и тем, что им удастся сохранить память о последнем русском царе. Но никого из потомков династии Романовых специально на открытие арки звать не будут, мол, те себя запятнали во время Великой Отечественной, были не на той стороне.

- Я к ним, к нынешним Романовым, отношусь негативно. Я не верю в их искренность, нет в них того исконного русского. Если они приедут, то я никого не могу выгнать, но специально звать никого не буду, - рассказал Никонов.

Триумфальную арку «можно было строить еще вчера», делится член общества «Двуглавый орел», сейчас же придется ждать необходимых согласований и разрешений. Памятник императору Николаю II может появиться возле Комсомольской площади в 2023 году.

Степан Шишкин

В 1891 г. наследник российского престола цесаревич Николай Александрович в ходе своего Восточного путешествия прибыл в Хабаровск. По этому поводу была подготовлена торжественная встреча и построены две Триумфальные арки. Дело в том, что городские чиновники не знали, где точно поднимется с берега Амура прибывший на пароходе «Вестник» цесаревич. Первая, верхняя арка была построена на вершине улицы Алексеевской (сейчас – ул. Шевченко), вторая, нижняя – около дома генерал-губернатора, примерно на современном пересечении ул. Шевченко и переулка Дьяченко. В итоге цесаревич торжественно прошел через верхнюю Триумфальную арку.

Программа визита Николая Александровича в Хабаровске была насыщенной: он побывал в городском училище, поучаствовал в открытии памятника графу Муравьеву-Амурскому, посетил инвалидный дом (инвалидами до революции называли солдат-ветеранов, получивших ранения), где оставил значительный благотворительный взнос. Уже после отъезда цесаревича в город прибыли 453 книги из его личной библиотеки: Николай Александрович позаботился и о повышении интеллектуального потенциала Хабаровска. Нижняя арка была разобрана вскоре после визита августейшей особы, а верхняя простояла до 1924 г.