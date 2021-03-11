Пригородные автобусы проверили специалисты Минтранса Хабаровского края

Мониторинг соблюдения расписания на межмуниципальных маршрутах №101, №105, №106, №118, №126 провели сегодня сотрудники министерства транспорта и дорожного хозяйства Хабаровского края. Как пояснили в ведомстве, причиной рейда стали обращения жителей на нарушение расписания движения автобусов по указанным маршрутам.

Пассажирские перевозки на данных маршрутах выполняются ООО «МАРШРУТ» в рамках обязательств по государственному контракту. Его условия предусматривают оплату за фактически выполненный объём работы при соблюдении регулярности движения. Выездное мероприятие проводились в селе Мирное Хабаровского района. Проведён мониторинг выполнения семи утренних рейсов.

– Информация о нарушениях расписаний движения автобусов по межмуниципальным маршрутам №101 и №106 представлена перевозчику и направлена в контрольные надзорные органы для принятия мер административного воздействия по выявленным нарушениям, – пояснили в ведомстве.

Также проведено оперативное совещание с руководством компаний-перевозчиков по факту выявленных нарушений и обращений граждан, поступающих в адрес министерства транспорта и дорожного хозяйства края. Перевозчики заверили руководство министерства, что все имеющиеся силы предприятия, в том числе финансовые будут брошены на восстановление неисправной техники, поломка которой привела к сбоям в работе и нарушении расписания. В настоящий момент компанией организован ремонт транспортных средств в круглосуточном режиме.

Помимо регулярности перевозок, сотрудники проверили соблюдение масочного режима пассажирами и персоналом транспортных средств.



