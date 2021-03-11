Хабаровская больница № 10 готовится перейти к доковидному режиму

Ровно год прошел с момента, когда в Хабаровском крае был выявлен первый заболевший COVID-19. Все это время главным инфекционным госпиталем региона была городская больница №10 Хабаровска. В пик заболеваемости CОVID-19 больница стала самым крупным перепрофилированным моногоспиталем в ДФО, но теперь готовится вернуться в плановый режим работы.

Напомним, что в Хабаровске в разгар пандемии были задействованы все 4 корпуса горбольницы № 10. Также дополнительно под больных были переданы первый корпус дневного стационара родильного дома №1 и два корпуса санатория "Амурский". Больных лечили на 630 койках.

- Сейчас заболеваемость идет на спад, в нашем учреждении развернуто 315 коек, на лечении - 230 пациентов. Очень надеемся, что третьей волны коронавирусной инфекции не будет, или она пройдет достаточно мягко, ввиду проведения прививочной кампании. В любом случае наше учреждение всегда готово оказать помощь, - рассказал Александр Калашников, главный врач городской больницы №10

Городская больница №10 готовится к возвращению в плановый режим работы. В больнице ведется заключительная санобработка в главном корпусе, после которой проведут контрольные исследования. Ориентировочно с начала будущей недели возобновится помощь в хирургическом, урологическом, гинекологическом, офтальмологическом и колопроктологическом отделениях.

В течение 2020 года в Городской больнице №10 было пролечено более 10,5 тысяч человек. На дооснащение направлено более 200 миллионов рублей из средств федерального и краевого бюджета. Их потратили на покупку многофункциональных кроватей, систему вызова медперсонала с койки, современные аппараты ИВЛ, лабораторное оборудование и многое другое. Теперь закупленную технику и инвентарь будут использовать в плановом лечении все последующие годы.

По информации регионального минздрава, сейчас в Хабаровском крае для лечения больных COVID – 19 развернуто 833 койки, свободно - 230. На лечении находятся 2278 человек, в том числе 603 - стационарно, 1675 - амбулаторно. Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 49486 случаев Covid-19, 46904 человека выздоровели.



