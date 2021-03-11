В Хабаровске одной помойкой стало меньше

Хлам из переулка Госпитального вывезли, а вот туалет вместе с отходами жизнедеятельности по-прежнему на месте

Свалка – это самый наглый гость на свете. Если он найдет себе обиталище, то там разляжется вольготно и надолго. Примерно как паразит дракункулез, который настолько крепко сидит под кожей, что его приходится тянуть из раны до нескольких недель.

Жители дома №4 по переулку Госпитальному не дадут соврать. Четыре года в их дворе «жила» помойка. По словам людей, на вонючего постояльца жаловались как в управляющую компанию, так и в городскую администрацию. После публикации поста о проблеме в нашем «Инстаграме» представитель мэрии вышел на связь и сообщил, что клоаку уберут до конца прошлой недели.

Мы съездили в переулок Госпитальный и лично посмотрели, как сработали коммунальные службы. И действительно – свалку убрали. Но!

«Во дворе дома 4 по переулку Госпитальному постоянно действующая помойка и слив овна (извините, по-другому не могу выразиться. Как есть). В морозы мы ещё справляемся, точнее, не замечаем ситуацию, но скоро все начнет таять и бежать в сквер нашего двора. Пройти по двору будет просто невозможно, окна (даже на 5 этаже) открыть также невозможно, потому что зловонья разносятся по всему двору», - писали жители дома №4 в соцсетях.

По-прежнему во дворе стоит нечто, отдаленно напоминающее сельский туалет. Подозреваю, что лет сорок назад он и являлся таковым. Однако сейчас это хранилище отходов жизнедеятельности человека (коллекционируют их там, что ли?), причем количество «артефактов» явно достигло критической массы, и дверь рухнула под их напором. Все экспонаты теперь разлетелись/расползлись/растеклись по земле.

В общем, помойку убрали, а дерьмо осталось. И здесь, думаю, городская администрация ни при чем. Гадит явно кто-то из местных. Рядом все-таки еще несколько домов, включая деревянный барак. Но ведь, сделав свои лучшие дела на унитазе, мы не ждем, пока придет дяденька и дернет за ручку смыва, не так ли?

Да и в целом, наверное, стоит начать с того, чтобы хотя бы не мусорить. Я недаром сравнил свалку с паразитом. Однажды заведясь, он еще очень нескоро покинет ставшие родными «пенаты».

Пакеты с хламом увезли. Но вот некто поленился отвезти старую, поломанную мебель на полигон. Она вся здесь. Валяются тряпье, бутылки, канистры, спиленные ветки, иные отбросы непонятного происхождения и назначения. Кому на сей раз будем жаловаться? Или начнем с себя?

Андрей Канев

Фото автора