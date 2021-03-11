Дегтярев: Честный бизнес должен чувствовать себя комфортно

Михаил Дегтярев выступил на конференции «ЗАБИЗНЕС: рейтинг регионов. Хабаровский край». Участники мероприятия обсудили проблемы силового давления на бизнес. Как отметила генеральный директор АНО «Платформа для работы с обращениями предпринимателей «ЗаБизнес.Р» Элина Сидоренко, под понятием «силовое давление» следует понимать огромное количество доследственных проверок, которым предприниматели подвергается со стороны сотрудников контрольно-надзорной деятельности.

«Задача - войти в первую тридцатку Национального рейтинга состояния инвестиционного климата. Правительством Хабаровского края ведется системная комплексная работа по улучшению инвестиционного климата. Мы работаем на упрощение процедур и сокращение сроков получения услуг в сферах строительства, подключения к инженерным сетям, кадастрового учета, регистрации права собственности, лицензирования. Выстраиваем механизмы понятного и прозрачного взаимодействия между органами власти и бизнесом. В целях снижения административного давления на бизнес со стороны контрольно-надзорных органов мы провели встречу с руководителями территориальных подразделений федеральных контрольно-надзорных органов с участием руководителей общественных объединений предпринимателей края, договорились о повышении прозрачности работы и дружелюбности. Тем не менее вопросы давления, которое оказывают правоохранительные органы, остаются», - отметил Михаил Дегтярев.

Глава региона дал понять, что он занимает позицию, которую можно охарактеризовать как «арбитр». С одной стороны, требуется контролировать предпринимателей, чтобы те не совершали правонарушений. С другой стороны, с неоправданным давлением на бизнес необходимо бороться. И здесь Дегтярев готов выстраивать максимально конструктивные отношения с руководством надзорных органов.

«Сегодня малый и средний бизнес в Хабаровском крае – это более чем на 90 процентов сфера услуг и торговля и лишь на 5 процентов производство. У производственного сегмента есть огромный потенциал для роста. Еще один момент, который я хотел бы отметить, это необходимость обеспечить равные условия для развития МСП в городах и сельской местности. Сегодня сельские территории Хабаровского края и в прямом смысле, и образно – непаханое поле в плане развития предпринимательства. Вот где в первую очередь требуется поддержка», - считает заместитель председателя экспертно-консультативного совета при губернаторе Хабаровского края Юрий Матвеев.

Вопрос доверия бизнеса к новым механизмам и формам работы – краеугольный камень в отношениях с органами власти, подчеркнули выступившие в ходе конференции представители бизнеса и предпринимательских объединений. Многие предприниматели, испытав давление, не спешат доверить кому-либо свои проблемы из опасений ухудшить положение. С другой стороны, нерешенные проблемы, накапливаясь, усугубляют положение бизнеса в целом.

«Михаил Дегтярев правильно поступает еще и потому, что выносит проблему давления на бизнес в публичную плоскость. Ему предстоит трудное дело. Ведь такие вещи в один год не решаются. Хабаровский край давно копил эти проблемы. Однако резервы есть. Врио губернатора понимает, куда нам идти. Он указывает, что бизнес-сообществу края сейчас нужны понимание и поддержка как никогда», - сказал Матвеев.

«Доверие – это вещь тонкая, имеющая накопленный эффект и очень инерционная. У нас на Дальнем Востоке очень ценится слово. Поэтому любое нарушенное обещание, особенно в предпринимательской среде, воспринимается очень болезненно. И в этом смысле правительство края, все бизнес-сообщество, да и правоохранители тоже – союзники. Потому что мы все за то, чтобы чистый и честный бизнес чувствовал себя комфортно. Мы создаем прозрачные условия для работы, а от бизнеса ждем налогов, рабочих мест, белых зарплат – всего того, что входит в понятие социальной ответственности. Социальная ответственность не означает, что обязательно надо что-то куда-то пожертвовать. Это в первую очередь забота о своих сотрудниках, забота о своем крае», - заявил Михаил Дегтярев.