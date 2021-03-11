Михаил Дегтярев продолжает решать проблемы обманутых дольщиков

Врио губернатора Хабаровского края принял участие в совещании под председательством заместителя Генерального прокурора РФ. Оно было посвящено проблеме обманутых дольщиков и соблюдению прав участников долевого строительства.

«Проблема обманутых дольщиков – один из аспектов, которые нивелируют усилия власти по повышению уровня жизни в Хабаровском крае. По этой причине ее решение – в числе приоритетов команды, которая сейчас работает в правительстве региона. Президент России Владимир Путин еще летом 2019 года на совещании с членами правительства страны потребовал решить в ближайшие годы этот вопрос. Он отметил, что власти должны сделать все, что от нас зависит, чтобы в ближайшее время, в ближайшие несколько лет мы избавились от такого позорного словосочетания и явления, как «обманутый дольщик», - отметил Михаил Дегтярев.

В прошлом году удалось восстановить права 214 граждан, ввести в эксплуатацию 9 домов. Сегодня в крае проблемными считаются 35 объектов.

«Правительство Хабаровского края видит проблему обманутых дольщиков. И мы уже подобрали механизм решения по каждому объекту. В первую очередь – с привлечением федеральных средств через Фонд защиты прав обманутых дольщиков. Об этом уже договоренность в Правительстве России по поручению премьер-министра Михаила Мишустина достигнута, мы заключили соглашение с Фондом, предусмотрели в бюджете края средства на софинансирование. Теперь осталось дело за малым – достроить или компенсировать», - сообщил врио губернатора.

Около 1,3 миллиарда рублей Фонд защиты прав обманутых дольщиков направит в наш регион, в соглашение включены 11 домов (1 044 пострадавших гражданина). По каждому проблемному объекту принят четкий план действий. Также некоторым чиновникам и застройщикам были вынесены прокурорские предостережения.

Михаил Дегтярев изначально заявлял, что в XXI веке проблемы обманутых дольщиков не может существовать в принципе. Все дольщики должны получить или квартиры, или компенсацию. Кстати, когда Дегтярев являлся депутатом Госдумы, он голосовал за принятие закона, защищающего интересы участников долевого строительства в случае банкротства застройщика.