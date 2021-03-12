Соцреализм отражен в работах новой выставки «Город Солнца» в Хабаровске

В Хабаровском краевом музее им. Гродекова сегодня в 17:00 откроется выставка «Город Солнца», на которой будут представлены живопись, графика и скульптура из собрания Государственного музейно-выставочного центра «РОСИЗО». Накануне здесь был завершен монтаж экспозиции.

На выставке отражены основные темы, характерные для социалистического реализма. Сюжеты, связанные с индустрией, развитием и строительством, можно увидеть в работах Виктора Пинегина «Московский велозавод» и Вильгельма Лукина «Уголь Кузбасса». Живописец Александр Самохвалов в работе «В приволжских степях» показывает новое сельское хозяйство. Популярными в 1930-е годы были произведения на тему армии (Борис Карпов «Портрет героя СССР товарища Я.В. Смушкевича»), нового быта (Роза Френкель-Манюсон «Читальный зал в ЦПКО»), формирования нового человека (Александр Самохвалов «Работница табачной фабрики»), а также пропаганды и политического воспитания (Вячеслав Мариупольский «Вожатая»).

- Выставка не призвана демонстрировать искусство 1930-1950-х годов во всём его многообразии. Её задача – показать феномен такого мировоззренческого метода художественного творчества, как социалистический реализм. Произведения, представленные на выставке, не отличаются высоким мастерством исполнения, но они являются ярким документом эпохи, отражающим в зримых образах важный период отечественной истории с его энтузиазмом и пафосом созидания, достижениями и заблуждениями, - отметили в музее им. Гродекова.

Большое место на выставке занимает агитационная графика. В стране, где к началу 1930-х годов значительная часть населения всё ещё оставалась неграмотной, этому жанру суждено было стать важнейшим средством пропаганды. Яркий и понятный визуальный посыл с лёгкостью доносил любые социальные и политические установки правящей партии. Плакаты изображали картины идеального общества, вписывая каждого зрителя в его ряды.

Проект реализуется в рамках национального проекта «Культура» при поддержке Министерства культуры РФ. Выставка продлится до 2 мая.



