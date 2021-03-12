В рамках онлайн-форума создадут фильмы о Дальнем Востоке

Цикл фильмов под общим названием "Дальний Восток. Первые", посвященных людям, открывшим и исследовавшим уникальные восточные территории страны, планируется создать в рамках онлайн форума "ProДФО-Республика Саха (Якутия)". Творческую инициативу презентует режиссер, сценарист, продюсер киностудии "Увидеть море" Мила Кудряшова. Организаторы приглашают присоединиться к участию и живой дискуссии профессиональное сообщество.

Первым фильмом в серии в 2021 году стала документальная лента "Фридольф Гек. От моря до моря". Над ним работали более 50 специалистов из Приморья, Санкт-Петербурга, Финляндии, - ученые, архивисты, краеведы, деятели литературы и искусства, журналисты. Реализации творческих планов помогла поддержка региональных и федеральных властей.

По словам Милы Кудряшовой, кинолента повествует не только о жизни легендарного шкипера, чьим именем названа улица во Владивостоке, пограничный корабль, бухта и морской мыс, но и о том, как бережно сегодня местные жители относятся к истории, традициям, малой родины. Его ключевой целью является повышение экономической и туристической привлекательности Приморского края.

- История освоения и развития Дальнего Востока абсолютно уникальна по своей глубине, героизму и трагизму, а по духу авантюризма сопоставима с книгами Жюля Верна. В процессе работы мы были очарованы магией этих мест, красивейшими пейзажами, людьми, по-настоящему преданными своей земле. Сегодня как никогда важно поддерживать живой разговор о сохранения исторической памяти, общей культуры, непосредственно включаться в такую работу. Это способствует духовному развитию нации, стимулирует экономику, социальную сферу, помогает выстраивать международные отношения. Добиться поставленных целей, безусловно, поможет проведение таких мероприятий, как "ProДФО". Надеемся найти новых соратников, дать импульс творческому сотрудничеству регионов России, - рассказала Мила Кудряшова.

В перспективе появятся фильмы, посвященные легендарным исследователям Дальнего Востока: Янковскому, Болтину, Арсеньеву, чьи юбилеи в ближайшее время готовится отметить наша страна. По словам режиссера, документальный фильм – всегда актуальный диалог, повод говорить о главном: об истоках, традициях и будущем народа. На сессии будут представлены отрывки из фильма "Фридольф Гек. От моря до моря". Модератором беседы выступит главный редактор журнала Cetre Михаил Еремеев.

Первый в 2021 году онлайн-форум "ProДФО-Республика Саха (Якутия)" состоится 16 марта. Сессия, которую проведут Мила Кудряшова и Михаил Еремеев, будет проходить с 8.30 до 9.00 по московскому времени. Все участники открытого мероприятия смогут задать вопросы режиссеру и поделиться мнениями о фильме. Присоединиться к форуму можно по ссылке: https://synergy.online/lp/prodfo2021/yakutia/. Планируется, что в рамках предстоящего онлайн-форума "ProДФО" более 30 федеральных и региональных экспертов, главы регионов Дальнего Востока, предприниматели, инвесторы, жители края обсудят актуальные вопросы развития экономики и социальной сферы. Организаторы серии уникальных открытых мероприятий "ProДФО" - Аппарат полномочного представителя Президента РФ в ДФО, Министерство РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики, НО "Фонд развития социальных инициатив" и корпорация "Синергия".







