Новую экономическую политику для Востока России обсудят в Хабаровске

Как акцентировал академик Павел Минакир, правительством России утверждена Национальная программа социально-экономического развития Дальнего Востока на период до 2024 года и на перспективу до 2035 год и это вызывает необходимость корректировки Стратегии социально-экономического развития Хабаровского края. Для этого лидеры научного сообщества инициируют публичное экспертное обсуждение региональных приоритетов развития в рамках международной научно-практическая конференции.

Участниками конференции "Социально-экономическое развитие Востока России: новые вызовы и стратегические ориентиры" станут представители федеральных и региональных органов исполнительной власти, Российской академии наук, университетов и институтов развития.

Пройдет она в очно-заочном формате. Предполагается, то панельные дискуссии затронут темы постковидной экономики, новой экономической политики для Востока России, Хабаровский край.



