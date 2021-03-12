Воссоединение Крыма с Россией отметят играми, выставками, телемостом

В Хабаровском крае пройдет ряд мероприятий, посвященных седьмой годовщине воссоединения Крыма с Россией. С 17 по 18 марта 2021 года в Городском дворце культуры состоится серия молодежных интеллектуальных игр "Октагон" на тему: "Крым - Россия! Вместе навсегда!". Мероприятие проводится с целью укрепления гражданского мира и согласия.

Игра представляет собой индивидуальные "бои" с объединенным командным зачетом и проходит в три раунда. В ней примут участие 18 команд по восемь человек в каждой, представляющие школы города Хабаровска, средние профессиональные учебные заведения Хабаровского края, а также молодежные общественные организации.

В дни проведения игры в ГДК будет работать книжно-иллюстративная экспозиция "Культурное наследие Крыма" Дальневосточной государственной научной библиотеки, выставка детских рисунков из г. Севастополя, представленная Центром детского творчества "Народные Ремесла") и музыкальный уголок Крыма, где будет представлена коллекция музея "Мир Говорящих Машин".

Награждение победителей состоится 18 марта. В ходе тождественной церемонии участники игры познакомятся с бригадой крымских судостроителей, получивших в 2014 году в числе первых российское гражданство.

- Хабаровский край выражает поддержку президентскому государственному курсу на восстановление исторической справедливости и воссоединению Крыма с Россией. Дальневосточный регион связывают с Крымом давние дружеские, социально-экономические отношения. Хабаровский края – вторая Родина для многих крымчан, город Комсомольск-на-Амуре с декабря 2014 года побратим с городом Евпатория. На промышленных предприятий края – Амурском и Хабаровском судостроительных заводах- работают корабелы и судостроители Керченского судостроительного завода, - отметил президент Ассоциации корейских организаций Дальнего Востока и Сибири, первый заместитель председателя Ассамблеи народов Хабаровского края Владимир Бейк.

19 марта состоится телемост. Представители Ассамблеи народов Хабаровского края и Крымского регионального отделения Общероссийской общественной организации "Ассамблея народов России" обсудят создание в рядах Ассамблеи крымского землячества.

Годовщина воссоединения Крыма с Россией отмечается в стране 18 марта. Именно в этот день в 2014 году Крым официально вошёл в состав РФ. Возвращение Крыма в состав России было зафиксировано межгосударственным договором, подписанным в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца.



