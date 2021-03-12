Проекты ТОС получат средства из бюджета Хабаровского края

Подведены итоги конкурса проектов территориальных общественных самоуправлений Хабаровского края. Решением комиссии отобран 201 проект, который получит финансовую поддержку. Из региональной казны на эти цели будет выделено сто миллионов рублей.

Финансирование на реализацию своих инициатив получат 79 муниципальных образований края. Наибольшее количество победителей (53) представляют район им. Лазо. Еще 26 ТОС реализуют свои проекты в Хабаровском районе, 23 – Комсомольском районе. Кроме этого с краевым участием будут реализованы проекты в Амурском, Верхнебуреинском, Николаевском, Бикинском, Аяно-Майском, Вяземском, Ванинском, Советско-Гаванском, Солнечном, Нанайском, Охотском, им. Полины Осипенко районах. Также поддержку получат ТОСы Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре.

Пять миллионов рублей впервые будут распределены между ТОС юридическими лицами. Помимо краевых средств, на реализацию проектов будут дополнительно направлены средства граждан: свыше 70 млн рублей, а также средства муниципальных образований края: свыше 6 млн рублей.

- В настоящее время на территории Хабаровского края осуществляет свою деятельность 977 ТОС. Только за квартал 2021 года их количество увеличилось на 121 единиц. Такой стремительный рост обусловлен в первую очередь, решением врио губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева увеличить грантовую поддержку данного направления на 25 млн рублей в ноябре 2020 года, - подчеркнул начальник главного управления внутренней политики Хабаровского края Алексей Сапа.

Он также отметил, что всего в этом году на конкурс ТОС поступило 528 заявок, 6 из которых были представлены в статусе юридических лиц. Большинство инициатив направлены на строительство детских площадок, благоустройство территории, установку спортивных объектов, реконструкцию памятников, восстановление скверов и колодцев, организацию освещения и водоотведения.

Напомним, конкурсы среди территориальных общественных самоуправлений проводятся в Хабаровском крае с 2016 года. За это время в регионе уже реализовано более восьми ста инициатив граждан.



