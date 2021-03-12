Инвестиционный портал Хабаровского края – удобный и востребованный для бизнеса





АНО «Агентство привлечения инвестиций и развития инноваций Хабаровского края» подвело первые итоги работы нового инвестиционного портала региона. Разработанный в краткие сроки и с учетом всех современных технологических тенденций, уже в первые дни ресурс показал свою эффективность.

Запуск портала, созданного по поручению врио губернатора Михаила Дегтярева, состоялся в конце января. Этот инструмент призван показать все инвестиционные возможности и перспективы региона в максимально привлекательной и удобной для потенциальных инвесторов форме.









При разработке учитывались критерии оценки Национального рейтинга АСИ по показателю «Качество специализированного интернет-портала об инвестиционной деятельности». В результате он получился удобным, понятным, доступным для работы с любого устройства, современным.

Анализ основных показателей говорит о том, что теперь у потенциальных инвесторов есть инструмент с понятной навигацией, возможностью быстрой обратной связи. Сайт адаптирован под мобильную версию.

В сравнении со «старым» сайтом в первые же дни количество уникальных посетителей выросло в три раза. Зафиксировано более 39 тысяч посещений, почти половина – «прямые» переходы, поступают запросы о сотрудничестве. Это говорит о популярности агентства и края среди потенциальных инвесторов.





Новая версия инвестпортала показала его востребованность для оперативной работы с мобильных устройств – с них заходят вдвое чаще, чем с компьютеров. Значительно выросло количество посетителей из Москвы (более 62 процентов от общего числа) и появилось много из США (на втором месте после России, ранее — не зафиксировано), стран АТР и Европы.

Теперь на портале можно подобрать площадку для работы в любом муниципальном районе края, а также предложить свою территорию для размещения производства в регионе.









Каждый инвестор может зарегистрироваться в личном кабинете и отслеживать ход сопровождения своего проекта в органах власти. В разделах полезной информации подробно расписаны меры государственной поддержки, а также 6 шагов для их получения. Через портал можно воспользоваться услугой сопровождения инвестпроекта по принципу «одного окна», узнать, как стать резидентом ТОР и СПВ, познакомиться с инвестиционными предложениями и историями успеха тех, для кого Хабаровский край стал точкой роста бизнеса.

Здесь же размещен список «инвестиционных ниш» - самых перспективных отраслей для развития в регионе. А также – полезные контакты для участников инвестиционного процесса и возможность выхода на прямую линию с руководством края.





Все это работает на главную задачу — представить Хабаровский край как регион, привлекательный для инвестиций - как российских, так и зарубежных.