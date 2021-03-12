От супругов, проживших более 50 лет, ждут заявлений на выплату в Хабаровском крае

В комитете по делам ЗАГС и архивов правительства края заработала предварительная запись на прием заявлений на вручение знака "За супружеское долголетие" и единовременную выплату супругам, прожившим в браке более 50 лет. Документы начнут принимать с 15 марта.

Напомним, единовременная выплата в размере 25 тысяч рублей введена по инициативе врио губернатора Михаила Дегтярева. Она будет вручаться вместе с памятным знаком правительства Хабаровского края "За супружеское долголетие".

- С 15 марта мы начинаем прием заявлений. Во избежание очередей с сегодняшнего дня заработала предварительная запись. За два часа поступило более 50 звонков. Вместе с тем мы просим не создавать ажиотаж. Ограничений по срокам приема документов нет. Будут рассмотрены все заявления. Средства предусмотрены в достаточном количестве, чтобы организовать выплаты для всех заявителей. Первые выплаты начнутся с 25 апреля, после принятия положительного решения, - сообщил начальник отдела комитета по делам ЗАГС и архивов правительства края Эдуард Бордовский.

По его словам, заявления также можно будет подать через органы ЗАГС, которые находятся в районах и городских округах. Здесь также работает предварительная запись. В самом комитете по делам ЗАГС и архивов, который находится по адресу: г. Хабаровск, ул. Фрунзе, 72, будут организованы дополнительные рабочие места для приема заявлений. Кроме того, прорабатывается вопрос приема заявлений через МФЦ и органы социальной защиты. Кроме того, с 15 марта документы можно будет подать в электронном виде на портале "Услуги27".

Он также отметил, что решение о награждении памятным знаком "За супружеское долголетие" и денежном поощрении принимает решение комитет по делам ЗАГС и архивов правительства края.

Выплата предусмотрена также парам, ранее получившим знак "За супружеское долголетие". Он учрежден в год 100-летия со дня образования органов ЗАГС России и представляет собой уменьшенную копию арки, которая находится в краевом Сквере Семьи, Любви и Верности в парковой зоне стадиона имени Ленина. Знак вручается семейным парам, где оба супруга являются гражданами РФ и проживают в зарегистрированном браке более 50 лет. При этом проживать на территории Хабаровского края супруги должны не менее 20 лет, предшествующих дню обращения за вручением памятного знака. С 2018 года его получили 500 супружеских пар. Все они включены в специальный реестр.

Предварительная запись на прием заявлений ведется по телефонам: 8 (4212) 31-59-24, 31-54-74 (в рабочее время).



