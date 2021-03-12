Предприниматели Хабаровского края высказали предложения по работе бизнес-порталов

В правительстве региона под руководством первого заместителя председателя правительства края Марии Авиловой состоялось заседание проектной группы по управлению инвестиционным климатом. Предприниматели поделились своими замечаниями и предложениями по улучшению качества работы двух бизнес-порталов края.

- В повестке дня вопрос совершенствования краевых организационных и информационных сервисов: инвестиционного портала, портала по поддержке малого и среднего бизнеса, - отметила Мария Авилова.

Как пояснили участники заседания, содержание таких порталов регламентировано: должно соответствовать ряду критериев Национального рейтинга состояния инвестклимата (наличие нормативно-правовой базы, актуальных профильных программ и реестров, наличие информации о мерах государственной поддержки, инструкций по взаимодействия с бизнесом и другие), и эту обязательную часть бизнес-порталы прошли вполне успешно.

Однако качество портала зависит не только от содержания - не менее важны также удобство, понятность интерфейса, учет региональной или отраслевой специфики, уровня подготовки пользователей к восприятию информации. И именно эти моменты в первую очередь тестируют местные эксперты.

В качестве экспертов выступили представители бизнеса, члены предпринимательских объединений края, которые внимательно изучив работу порталов, подготовили ряд замечаний и предложений.

По мнению экспертов, следует дополнить инвестиционную карту края актуализированными данными о возможностях инвестирования в районах края, объединить на одном информационном ресурсе всю необходимую для малого и среднего бизнеса информацию, так как сейчас она разрознена: размещена на разных краевых и муниципальных ресурсах.

Также поступило предложение усилить обратную связь на краевых сайтах, где есть разделы о поддержке малого и среднего бизнеса, новыми опциями, позволяющими сразу сообщать о проблемах, с которыми сталкивается бизнес. К примеру, добавить кнопку «Помощь бизнесу» на сайте правительства края.

Эксперты уделили внимание не только наполнению и удобству сайтов, но и непосредственной живой работе с обращениями предпринимателей, отсутствию бюрократических проволочек при личных контактах.

- Я очень рад, что мы начали обсуждать вопросы вместе с правительством края. Нам надо больше совместно работать по разным направлениям. Необходимо также на постоянной основе организовывать встречи предпринимателей с руководством министерств, - отметил один из экспертов, член совета Дальневосточной Торгово-промышленной палаты Владимир Рукин.

Все замечания и предложения экспертов внесены в протокол и будут учтены в дальнейшем работе краевых властей.

- Мы изначально договаривались с бизнес-сообществом о том, что первыми нашу работу по разным направлениям должны оценивать эксперты из числа предпринимателей. Кому как не бизнесу говорить, где тонкие места, где правительству надо усилить работу. Конструктивная критика и, самое главное, наша совместная с бизнесом работа по устранению замечаний, сыграет только на благо совершенствования работы правительства края, - подчеркнула Мария Авилова.

Познакомиться с порталами (сайтами) и высказать свои замечания можно по ссылкам: инвестиционный портал, портал по поддержке малого и среднего бизнеса.



