Хабаровские лесные инспекторы выявили 44 незаконные рубки

В крае подведены итоги профилактических мероприятий "Лес" и "Елочка"

Лесные инспекторы патрулировали тайгу, чтобы предотвратить незаконную вырубку леса. За неполные два месяца им удалось выявить 44 несанкционированные рубки, из них 6 случаев были связаны с заготовкой елей для продажи перед новогодними праздниками. Ущерб от вырубок составил более 7 миллионов рублей.

"Подобные профилактические мероприятия проходят ежегодно. В прошлом году сотрудниками комитета лесного хозяйства, краевых лесничеств совместно с правоохранительными органами было проведено 548 мероприятий. При проведении операции "Лес" на дорогах проверено 2584 лесовоза, в 63 случаях выявлены нарушения в оформлении документов на транспортировку древесины. Возбуждено 95 дел об административных правонарушениях, сумма наложенных штрафов составила 5,9 миллиона рублей", - рассказали специалисты отдела федерального государственного лесного надзора и федерального государственного пожарного надзора в лесах краевого комитета лесного хозяйства.

В ходе предновогодней операции "Елочка" инспекторы изъяли 179 приготовленных к вывозке елей. Все они были переданы сотрудникам полиции. Ущерб, причиненный лесам из-за вырубки елей к праздникам, составил 90,3 тыс. рублей.

Комитет лесного хозяйства ежедневно получает поток обращений, анонимок, по каждой из которых проводятся проверки и принимаются предусмотренные законодательством меры. Обращения граждане также могут оставить в системе "Инцидент-менеджмент", которые незамедлительно отрабатываются.

Роль общественников

У комитета лесного хозяйства есть общественный совет, в котором принимают участие представители лесозаготовительных компаний и общественности.

В начале года общественный инспектор по охране окружающей среды, член Народного совета при губернаторе Хабаровского края Олег Губарец участвовал в инспекциях, проводимых комитетом лесного хозяйства, выезжал на места проверок. Например, житель села Гвасюги написал обращение о нарушениях, допущенных при предоставлении лесных участков для заготовки древесины для собственных нужд граждан. Однако в ходе проверки его доводы не нашли подтверждения, лесные участки предоставлены в соответствии с нормами действующего законодательства.

В последнее время участились случаи направления необоснованных жалоб на действия лесничеств. При проведении проверок указанные данные не подтверждаются. Чаще всего такие жалобы вызваны активной работой лесничеств против нарушителей лесного законодательства.

Для содействия органам исполнительной власти, осуществляющим государственный экологический надзор и федеральный государственный лесной надзор, организована деятельность общественных инспекторов по охране окружающей среды, она регламентируется Приказом министерства природных ресурсов Российской Федерации.

Для обеспечения взаимодействия комитета с институтами гражданского общества и гражданами при комитете создан Общественный совет, формируемый на основе добровольного участия в его деятельности граждан, представителей заинтересованных общественных объединений и иных некоммерческих организаций, независимых экспертов.

Следует отметить, что участие граждан и общественных организаций в рассмотрении вопросов, отнесенных к компетенции комитета, имеет особую общественную значимость, позволяет выработать предложения для эффективных решений.

Анфиса Песцова