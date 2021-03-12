Хабаровчане могут увидеть экспонаты «бунташного века»

В музее истории города Хабаровска открылся еще один интересный музейный проект «Путь землепроходца: история и этнография». На выставке представлена бурная эпоха «бунташного XVII века» - время землепроходцев и серьезных изменений в жизни коренного населения Восточной Сибири и Дальнего Востока.

Это совместная экспозиция трех организаций: Якутского государственного объединённого музея истории и культуры народов Севера им. Емельяна Ярославского, Дальневосточного художественного музея и музея истории города Хабаровска.

По идее проект должен был стартовать в марте прошлого года. Но только сейчас, на спаде пандемии, появилась возможность показать, как шло покорение Сибири и заселение Дальнего Востока и Якутии.

Идея подана

Большая часть представленных на выставке экспонатов, как то: вооружение, экипировка и бытовые предметы - подлинная. Верхняя одежда частью из того же времени, XVII – XIX веков, частью реконструирована нашими современниками. «Частично воссозданы деревянные детали –древки стрел, части метательного оружия – луки, самострелы», - поясняет сотрудник отдела исторических исследований и выставочной работы Александр Соболев. Древко бердыша, этакого большого топора, делалось на скорую руку, как и положено в реальности. «Вы посмотрите, какая сталь тонкая, вес небольшой. И сравните с современным топором. Таким бердышом махать весьма и весьма удобно», - уточняет Александр.

Я и не сомневаюсь, держал как-то в руках очень легкий и тонкий топорик на длинной, свыше метра, рукояти, этакий посох. Таким влет, взявшись за конец топорища, толстую ветку срубишь. «Все правильно, это физика, длинное плечо. Но у бердыша есть особенность. Если его перехватить под самое лезвие, то можно в тесной свалке пользоваться и как режущим оружием», - поясняет Александр Соболев.

Отдельная благодарность сотрудникам музея за возможность увидеть часть экспонатов – огнестрельное оружие, образцы одежды как простых людей, так и шаманов, а также кольчуги и шлемы со всех сторон. Приятным дополнением к большому количеству экспонатов служат многочисленные карты и иные изображения – и копии подлинных гравюр, изображающих аборигенов, и современные графические реконструкции.

Мелочь, а приятно

Шлем морион немецкой городской стражи из XVII века (уж очень он разукрашен для боевого снаряжения), я так думаю, не мог оказаться в Сибири. Но вот вполне себе европейские протазаны и иные образцы клинкового оружия находили в захоронениях русских первопроходцев в Сибири и в Якутии.

Или вроде такая мелочь, как маньчжурская монета времен правления императора Нурхаци, начала XVII века. «Нам ее принесли нумизматы, передали в дар. Обратите внимание: на ней нет китайских иероглифов», - поясняет Александр Соболев.

Получается, что китайцы появились позже? И таких мелочей на этой выставке – масса. Вот вам керамический сосуд династии Цин конца XVII – начала XVIII веков. Это же практически один в один современная фляга для воды. Есть у меня очень похожая. Похожи даже петли для закрепления ремня.

«Традиция пошла с очень давних времен. В древности была очень похожая керамика, потом, с началом применения бронзы, стали делать более долговечные сосуды такой же формы. А позже снова вернулись к керамике – более дешевому изделию как с точки зрения сырья, так и конечного продукта. Есть мнение, что подобные сосуды прикреплялись к водяным колесам. Ими и больше, и легче черпалось воды», - рассказывает Александр Соболев. Верю, с бронзой у нас было не очень, медь и олово под ногами не валялись.

История и современность

У музейщиков Якутии очень разнообразная коллекция с достойными экспонатами. И даже современная реплика чаши для кумыса смотрится уместно рядом с подлинным сосудом конца XIX века. Тут же - котлы из погребений XVII века: железный ковано-клепаный (технология!) и медный, толстого литья. По соседству охотничья накидка из меха, что вполне заменит маскхалат. Морду с прорезанными глазами на лицо, сам на четвереньки - и вот исчез человек, появился «дикий зверь». Удобно подбираться к добыче. Рядом современная «мягкая рухлядь» – шкурки ценных промысловых животных. Кстати, именно за ними уходили в Сибирь и государевы люди, и вольные. Именно пушнина в те времена была товаром с высокой рентной составляющей. Ближайший аналог наших дней – нефть и газ.

Где нельзя показать исторический экспонат, в ход идет современная реконструкция. Это продемонстрировали якуты, наложив на современную реплику охотничьего самострела подлинный наконечник стрелы из позапрошлого века. Но, по-видимому, в спешке монтажа экспозиции простой лук (айасаата) к прикладу (холорук) примотали современной пластиковой стяжкой. Смотрится немного диковато. Не верю, что в закромах не найдется куска джутовой или пеньковой веревки.

По существу этот проект - обширный и хорошо поданный урок истории и этнографии. Конечно, выставка в полной мере не сможет заменить школьный предмет истории, но вкупе с хорошо подготовленным экскурсоводом (а такие есть в музее истории города Хабаровска) группа посетителей, в том числе и школьники, услышат грамотно поданный рассказ о непростом времени движения России «встречь солнцу».

Андрей Дунаевский

Фото автора

Выставка «Путь землепроходца: история и этнография» в музее истории города Хабаровска работает до 6 апреля текущего года.