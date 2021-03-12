X-files: Иллюзия или призрак?

Иногда нам чудятся странные вещи, и никто не знает, галлюцинации это или мы потревожили чей-то покой

Эта история произошла на Шантарских островах – жемчужине Дальнего Востока. Добраться до островов можно только на вертолете и только в ясную погоду (что бывает редко). Поэтому места практически неизведанные, там почти не ступала нога человека. Однажды на один из островов прилетела группа туристов (что также бывает крайне нечасто). Двое из них, взяв ружья, решили исследовать эти таинственные места.

Они немного отошли от лагеря, как путь им перегородило болото. Туристы решили перейти данный участок ландшафта. Спустя некоторое время звуки из лагеря смолкли, и они оказались в тишине, прерываемой лишь криком птиц и стрекотом насекомых. Так как стояла довольно теплая погода, а почва была мерзлая, то из-за разницы температур над болотом стелился невысокий туман.

Вскоре туристы поняли, что потеряли ориентир. Отсутствие голосов, туман, ничего не видно… Стало жутковато. Путешественники решили вернуться в лагерь. Но как его найти? Атмосфера стала давящей и зловещей.

Пройдя некоторое расстояние, путники услышали человеческие голоса. Однако один из них был уверен, что они шли в противоположную сторону. А значит, никакого лагеря и, следовательно, голосов там не могло быть! Туристы начали горячо спорить о выборе пути. Один из них впал в панику и стал кричать, что если они не вернутся тотчас же в лагерь, то никто из них вообще не вернется из этих болот.

Тот турист, который был уверен, что они идут не туда, кое-как успокоил приятеля. И даже уговорил последовать за ним. И действительно, через полчаса путешественники все же вышли к своему лагерю. Однако остался вопрос: а что ж за голоса они слышали, если изначально шли в другую сторону? Скорее всего, имел место зеркальный эффект, когда звуки отражались от различных поверхностей и создавали иллюзию присутствия.

А может, это было нечто иное. Ведь эти места, напомним, почти не знали присутствия человека, а значит, и тайн они хранят немало…

Маг и экстрасенс Ярослав Передушин