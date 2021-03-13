В Хабаровском крае разрешили мероприятия с численностью до 100 человек

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев подписал постановление правительcтва края о послаблении ограничений, связанных с Covid-19.

В связи с улучшением эпидемиологической ситуации в регионе принято решение разрешить проведение массовых мероприятий с численностью до 100 человек. До этого момента действовало ограничение в 50 человек. При этом сохраняются обязательные требования к соблюдению масочного режима и социальной дистанции.

Постановление вступило в силу 12 марта. Этот документ смогут использовать главы администраций муниципалитетов при организации и проведении уличных масленичных гуляний, которые намечены на 14 марта.

Напомним, что ситуация с распространением COVID-19 в Хабаровском крае стабилизировалась. За минувшие сутки выявлено 59 новых случаев коронавируса. При этом лечение продолжают проходить 2253 человека, из них 579 в условиях больничного стационара.



