Досудебное соглашение о сотрудничестве заключил близкий к Фургалу адвокат

Досудебное соглашение о сотрудничестве с Генпрокуратурой заключил близкий к экс-губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу человек — Николай Шухов, адвокат, ранее возглавлявший его избирательный штаб и управлявший частью активов. Господин Шухов обвиняется в мошенничестве на заводе «Амурсталь», совладельцем которого является бывшая супруга господина Фургала. Очевидно, с помощью юриста следствие рассчитывает получить основания для преследования экс-губернатора, обвиняемого в организации убийств, по экономическим статьям, сообщает «Коммерсантъ».

Николай Шухов был задержан и взят под стражу еще в июле прошлого года в рамках уголовного дела об особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) с активами «Амурстали». Вместе с ним тогда были арестованы еще трое связанных с заводом коммерсантов, однако деятельно раскаялся и согласился дать показания на предполагаемых организаторов хищений только Николай Шухов. Возможно, на контакт с СКР обвиняемый пошел из-за проблем со здоровьем — в хабаровском СИЗО бизнесмен перенес несколько гипертонических кризов, сломал ногу и даже в суды, продлевавшие ему меру пресечения, приходил на костылях.

В СКР полагают, что в рамках заключенной с прокуратурой сделки Николай Шухов подтвердит изначально высказанные предположения о том, что финансовые махинации на «Амурстали» могли совершаться под руководством Сергея Фургала или в его интересах.

Однако юридически закрепить такие показания можно только на очной ставке между обвиняемым Шуховым и господином Фургалом, не имеющим статуса в уголовном деле о мошенничестве.

Для проведения этого следственного действия, по данным источников “Ъ”, дальневосточного коммерсанта и решили этапировать в Москву. Перевозить важного свидетеля самолетом правоохранители не решились, опять же из-за его проблем с артериальным давлением, поэтому арестанту пришлось добираться из Хабаровска в Москву несколькими железнодорожными спецэтапами ФСИН и дорога «на перекладных» заняла у него больше месяца. В столице Басманный суд продлил господину Шухову арест, после чего он был помещен в СИЗО «Лефортово», где им занялись члены следственно-оперативной бригады главного управления по расследованию особо важных дел СКР.

Отметим, что сотрудники этого главка расследуют как минимум два уголовных дела, связанных с господином Фургалом. В рамках первого он обвиняется в организации покушений и убийств (ст. 105 УК) 16-летней давности. Основным фигурантом второго расследования, которым также руководит следователь-генерал, пока является глава МСП-банка Дмитрий Голованов, который, как считают в СКР, злоупотребив полномочиями (ч. 2 ст. 201 УК РФ), санкционировал выдачу так и не возвращенных кредитов структурам господина Фургала и его экс-супруги Ларисы Стародубовой под гарантии «Амурстали». Адвокаты называют это дело запасным на случай, если бывшего губернатора по обвинениям в убийствах оправдают присяжные.

Теперь в экономическом расследовании, связанном с господином Фургалом, может появиться и мошенничество.

При этом следует отметить, что господин Шухов, имеющий адвокатский статус, являлся юристом «Амурстали», когда ее основным владельцем выступала госпожа Стародубова, был доверенным лицом и даже руководителем штаба кандидата в губернаторы Хабаровского края Фургала, а также возглавлял компанию ООО «Дальпромснаб» (ликвидирована в 2017 году), занимавшуюся оптовой торговлей. Интересно, что ее гендиректорами в разное время выступали сам Сергей Фургал и близкий к нему коммерсант Николай Мистрюков, первым заключивший досудебное соглашение о сотрудничестве с Генпрокуратурой и давший показания о причастности экс-губернатора к убийствам.

Сейчас обвиняемый в этих преступлениях господин Фургал знакомится с собранными следствием доказательствами, однако в «экономическом» деле он до сих пор не фигурировал. «Пока не было даже никаких движений в этом направлении»,— пояснил один из защитников экс-губернатора.