Власть и бизнес объединил форум самозанятых в Хабаровском крае

Представителей власти и бизнеса, профильных экспертов объединил форум самозанятых, который накануне прошел в Хабаровске. Для тех, кто выбрал специальный налоговый режим, мастер-классы провели ведущие бизнес-тренеры региона. Предпринимателям также рассказали о формах поддержки.

С приветственным словом к участникам форума обратился заместитель председателя правительства края - министр экономического развития Виктор Калашников.

- По разным причинам работа таких креативных, творческих людей, как вы, долгое время находилась в тени, но с прошлого года в Хабаровском крае был запущен режим самозанятых, и ситуация изменилась. Комфортные условия нового налогового режима, простота регистрации и администрирования, активная работа правительства края по популяризации режима самозанятых дали свои результаты. Сейчас в крае более 8500 физических лиц и индивидуальных предпринимателей приобрели статус плательщика налога на профессиональный доход. Их число будет расти и дальше, - сказал Виктор Калашников.

По его словам, такие мероприятия дают возможность краевым властям получать обратную связь от предпринимателей, чтобы помогать им решать сложные вопросы.

Еженедельно, по данным министерства инвестиционного развития и предпринимательства края, количество самозанятых увеличивается на 200-250 человек.

- По статистике самые популярные и, соответственно, наиболее конкурентные виды деятельности среди самозанятых – это услуги такси, репетиторство, индустрия красоты. Вместе с тем высокая конкуренция еще не повод отказываться от своего замысла. Как вести бизнес даже в условиях высокой конкуренции, развивать свой бренд и хорошо зарабатывать, как раз и обучали приглашенные эксперты, - рассказала директор ЦОУ "Мой бизнес" Антонина Потапова.

Всего в работе форума офлайн и онлайн приняло участие около 500 предпринимателей из разных районов края.

- Сегодняшний форум – это пример позитивного сотрудничества правительства края и предпринимательского сообщества. Выводить бизнес из тени, особенно такой недоверчивый, как микробизнес, – это общая задача государства и бизнеса, и успехи на этом поле – наши общие. Для меня это событие тем более значимо, что "Опора России" была одним из инициаторов введения режима самозанятых в стране, - подчеркнул председатель Хабаровского реготделения "Опоры России" Сергей Мазунин.



