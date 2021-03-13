В Комсомольске-на-Амуре заработал трудовой десант

В Комсомольске-на-Амуре дан старт работы трудового десанта. Участниками десанта "Добрых отрядов" стали учащиеся школ, студенты техникумов и колледжей, представители молодежных объединений города.

Цель этого волонтерского движения - вовлечение школьников и студентов в социально значимую деятельность, формирование у них нравственной позиции, развитие ответственности, принципов коллективизма и социальной солидарности. 13 февраля волонтеры помогли в уборке снега возле школ, общественных территорий, а также привели в порядок мемориалы.

Трудовой десант работает в рамках акции "Добрая суббота", которая предлагает дополнительные возможности для самореализации школьников и молодежи. Участники совершают полезные дела в течение всего выходного дня. Полный список добрых дел опубликован в сообществе "Большая перемена" в социальной сети "Вконтакте". Именно участники этого проекта стали инициаторами проведения акции.

В Хабаровском крае акция стартовала 23 января. Ее участниками стали десятки тысяч школьников. Организаторами мероприятия является министерство образования и науки Хабаровского края совместно с региональным отделением "Российского движения школьников".



