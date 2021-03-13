В Хабаровском крае продолжают сокращать коечный фонд

Повышение минимального размера оплаты труда, обеспечение краевых районов лекарствами, поезд «Здоровье» и полмиллиарда рублей на ремонт дорог - этим и не только запомнилась неделя с врио губернатора Хабаровского края Дегтяревым

Часть социально важная

Михаил Дегтярев подписал от имени правительства края соглашение о минимальной заработной плате. Подписи под ним поставили также председатель союза «Хабаровское краевое объединение организаций профсоюзов» Галина Кононенко и председатель регионального объединения работодателей «Союз работодателей Хабаровского края» Сергей Смоленцев.

Документ, устанавливающий в соответствии со ст. 133.1 Трудового кодекса РФ размер минимальной заработной платы на территории Хабаровского края, последний раз обновлялся в 2017 году.

- Минимальная заработная плата не пересматривалась у нас несколько лет. Все видят рост цен на потребительском рынке, в сфере ЖКХ, а при этом обязательный минимум для людей не меняется. Подписанное соглашение преследует целью прежде всего повышение уровня жизни в Хабаровском крае, - уточнил Михаил Дегтярев.

Договоренности об увеличении гарантированной заработной платы достигнуты в рамках переговоров, проведенных региональной трехсторонней комиссией по регулированию социально-трудовых отношений.

При максимальной надбавке за стаж работы в особых климатических условиях МРОТ увеличен:

- в Охотском районе – с 30 700 до 31 980 рублей (на 4,1%);

- в Аяно-Майском районе - с 28 142 до 29 421 рубля (на 4,5%);

- в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера, – с 21 746 до 25 584 рублей (на 17,6%);

- в южных районах Хабаровского края – с 19 188 до 20 467 рублей (на 6,6%).

В краевом комитете по труду и занятости населения отметили, что соглашение позволяет установить единообразный системный подход к оплате труда работников бюджетного и внебюджетного секторов экономики. Оно является дополнительной социальной гарантией и соответствует общему принципу запрета на дискриминацию в сфере труда, особенно в оплате.

- Скорее всего, большого увеличения бремени для честных предпринимателей не произойдет, - высказал мнение Сергей Смоленцев. - Планка, установленная новым соглашением, обеляет рынок труда, сокращает ту область, где возможны «серые» виды заработной платы.

Новшества обязательны к исполнению всеми работодателями. Исключение составляют предприятия, учреждения и организации, финансируемые из федерального бюджета.

- Для работников это защищенность. Если для работников бюджетной сферы экономики есть наш 222-й закон, которым закрепляются законодательно размеры районных коэффициентов, то для внебюджетного сектора экономики они были плавающими, если можно так сказать. Подписание соглашения направлено на то, чтобы повысить уровень защищенности наемных работников всех сфер экономики, - отметила Галина Кононенко.

Обновленный минимальный размер заработной платы будет применяться в расчетах, производимых после 1 марта 2021 года. Контроль за этим лежит на Государственной инспекции труда в Хабаровском крае.

График работы автопоезда "Здоровье" скорректирован

Автопоезд "Здоровье" продлевает свою работу в районе имени Лазо. Мобильные комплексы в конце марта отправятся еще в 4 удаленных поселка, жителям которых затруднительно посещать больницу Переяславки, - в Марусино, Гвасюги, Сукпай и Золотой.

- Администрация района имени Лазо совместно с администрацией сельских поселений организует подвоз жителей к месту стоянки автопоезда, а для медицинских работников – горячее питание и комфортное проживание. Напомним, что запись к узким специалистам в рамках работы автопоезда осуществляется в ФАПах и администрациях сельских поселений, - рассказала Татьяна Щекота, заместитель главы администрации муниципального района имени Лазо по социальным вопросам.

За неделю работы в районе имени Лазо осмотрено врачами 864 человека, проведено 1335 обследований. С полным графиком движения автопоезда можно ознакомиться на сайте краевого минздрава.

Отправить в районы автопоезд "Здоровье" предложил врио губернатора региона Михаил Дегтярев. 24 февраля колонна из автомобилей КАМАЗ и автобуса ПАЗ с медицинским оборудованием выехала в южные территории региона. Кроме района имени Лазо, автопоезд также побывает еще в Вяземском, Бикинском и Хабаровском районах.

Врио губернатора Хабаровского края побывал в филиале №1 КГБУЗ "Амурская центральная районная больница" министерства здравоохранения Хабаровского края, который находится в рабочем поселке Эльбан. Больница обслуживает около 12,5 тысячи человек, в том числе 3 тысячи детей. По территориальному принципу за филиалом закреплены Эльбан, села Ачан и Джуен, поселки Болонь и Тейсин.

В стационаре пациенты пожаловались Михаилу Дегтяреву, что им приходится за свой счет приобретать ряд лекарственных препаратов, которые назначают лечащие врачи. Особенно тяжелым грузом бремя дополнительных расходов ложится на бюджет пенсионеров – людям сложно выделять на медикаменты по нескольку тысяч рублей в месяц.

- Это недопустимо. Мы столько средств выделяем системе здравоохранения, но при этом люди в разных больницах и поликлиниках оказываются в разных условиях, - сказал, общаясь с пациентами Эльбанской больницы, глава региона.

Михаил Дегтярев поручил министру здравоохранения региона Юрию Бойченко в течение трех дней провести расследование по факту дефицита лекарственных средств и принять меры для исправления ситуации. При необходимости могут быть приняты кадровые решения.

Требуют разрешения и другие вопросы. Средний возраст медперсонала – 62 года, нужны молодые специалисты. В Эльбанской больнице, построенной в 1987 году, пока отремонтирован на деньги краевого бюджета только пятый этаж. Также есть потребность в серьезном обновлении оборудования.

В министерстве строительства Хабаровского края подвели итоги голосования на портале «Голос27». В течение месяца здесь проводился опрос среди молодых семей, которые нуждаются в улучшении жилищных условий. В итоге с учетом количества голосов, а также численности молодых семей, проживающих в Хабаровске, Комсомольске-на-Амуре и Хабаровском районе, специалисты краевого минстроя распределили объемы государственной поддержки среди этих территорий.

Таким образом, в этом году среди молодых семей Хабаровска будет распределена государственная поддержка в объеме 86,7 млн рублей, Комсомольска-на-Амуре – 60,7 млн рублей, Хабаровского района – 20,1 млн рублей.

За помощью в приобретении жилья могут обращаться семьи, в которых оба супруга не достигли возраста 35 лет, а семья признана нуждающейся в улучшении жилищных условий. Средства по сертификату можно использовать на покупку строящегося жилья (квартира или дом) либо готовой квартиры у застройщика. Субсидия на семью из трех человек составляет 1,6 млн рублей. Использовать средства государственной поддержки можно только на территории того муниципального образования, в котором семья признана нуждающейся в улучшении жилищных условий.

Часть дорожная и коммунальная

Михаил Дегтярев провел личную встречу с главой Аяно-Майского района, где отсутствует сеть заправочных станций и население покупает бензин и дизельное топливо по завышенным ценам у мелких перекупщиков. К тому же объемов, которые завозятся, не хватает. Глава района Алексей Ивлиев обратился с просьбой оказать поддержку людям и завозить для частных нужд порядка 100 тонн ГСМ в рамках северного завоза. На что Михаил Дегтярев дал поручение комитету по ТЭК организовать завоз необходимых объемов на регулярной основе во время северного завоза.

Обсуждался и вопрос устранения цифрового неравенства. В Аяно-Майском районе крайне низкая скорость Интернета, а, например, в селе Аим мобильная связь практически недоступна. Михаил Дегтярев дал поручение установить базовую мини-станцию мобильной связи и проработать возможность включения в профильную инвестпрограмму крупного оператора связи прокладку оптико-волоконной линии в северные территории края.

Кроме того, как сообщил глава района, требуется поддержка и Нельканскому потребительскому обществу. Оно обеспечивает хлебом два поселка – Нелькан и Джигда. Вопрос о модернизации пекарни стоит сегодня там очень остро. И Алексей Ивлиев попросил содействия в получении кредитной линии от краевого фонда поддержки малого предпринимательства. Речь идет о сумме в 4 млн рублей. Поручение по этому вопросу дано Минэкономразвития.

На реализацию национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в 2021 году Хабаровскому краю дополнительно направят 565 млн рублей. Распоряжение об этом подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Отметим, что помимо этих средств на ремонт дорог в крае на 2021 предусмотрено еще 2 млрд рублей.

- Дополнительное финансирование позволит расширить мероприятия в рамках нацпроекта на территории края. На сегодняшний день в планах привести в нормативное состояние 125 км дорог: работы будут проходить в Хабаровской и Комсомольской городских агломерациях – 65 и 30 км соответственно, а также 30 км дорог регионального и межмуниципального значения, - пояснили в министерстве транспорта и дорожного хозяйства края.

Справка

В краевой столице дорожные работы начнутся на одной из крупнейших улиц – Тихоокеанской в границах Шелеста и развязки в районе остановки «Депо-2». Подрядчики выйдут на ряд объектов в микрорайонах Березовка, Пятая площадка и другие городские автодороги. В Комсомольске-на-Амуре в план работ включено более 30 объектов, среди которых улицы Охотская, Свердлова, Лазо, Красная, проспекты Октябрьский и Победы. В Хабаровском муниципальном районе в нормативное состояние приведут участки дорог в Корфовском, Сосновке, Ракитном, Чистополье и других.

В этом году жители Хабаровского края выберут общественные территории, которые будут благоустроены в 2022 году по нацпроекту "Жилье и городская среда", по новым правилам. Уже с 26 апреля по всей стране начнется онлайн-голосование на единой федеральной платформе za.gorodsreda.ru, которую запускает Минстрой России совместно с АНО "Диалог". Для выбора понравившейся территории, где можно будет провести работы, у жителей региона будет чуть больше месяца. За это время предстоит отобрать не менее 90 общественных пространств.

- Сейчас идет заполнение платформы технической информацией, местные власти размещают на ней данные о территориях для голосования. Так, например, жители краевой столицы смогут выбрать объекты примерно из 20 общественных территорий. Из них в план благоустройства на 2022 год попадут около пяти площадок, набравших наибольшее количество голосов. Это могут быть площадь Блюхера, сквер на площади Серышева, сквер в районе остановки "Топографический техникум", прибрежная зона отдыха в районе завода "Амуркабель", парк им. Гастелло или другие территории из лонг-листа. Какие именно площадки отремонтируют, будет зависеть от самих хабаровчан. Подобным образом будут отбираться площадки и в других поселениях, - сообщили в министерстве жилищно-коммунального хозяйства края.

Часть заключительная, позитивная

Власти Хабаровского края продолжают сокращать коечный фонд по лечению больных коронавирусной инфекцией. Еще 111 мест в больницах возвращается в плановый режим оказания медицинской помощи. Сейчас койки под COVID-19 развернуты в 14 медицинских организациях края.

В шести учреждениях Хабаровского края коечный фонд для пациентов с COVID-19 сократился на 5–50 коек. Количество мест уменьшили в Советско-Гаванской, Ванинской, Верхнебуреинской ЦРБ, Хабаровской противотуберкулезной больнице и краевой клинической больнице №2. Больше всего коек перевели в плановый режим работы в городской больнице №2 города Комсомольска-на-Амуре.

- Сотрудники дезинфекционной станции начинают обработку помещений и всех поверхностей специальными растворами. Далее возьмут смывы со всех поверхностей. Необходимо убедиться, что дезинфекционные мероприятия прошли должным образом и вируса SARS-COV-2 в стенах медорганизаций нет. В Хабаровском крае загруженность больниц составляет около 70%. Мы аккуратно возвращаемся в русло плановой работы. По рекомендациям федерального минздрава, наполненность коечного фонда должна оставаться с запасом до 15%, - отметил министр здравоохранения Хабаровского края Юрий Бойченко.

По информации регионального минздрава, всего в Хабаровском крае для лечения больных COVID-19 в настоящее время развернута 851 койка. Свободно - 244. На лечении находятся 2432 человека, в том числе 607 - стационарно, 1825 - амбулаторно. Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 49170 случаев COVID-19, 46446 человек выздоровели.

Евгений Постышев