В Хабаровском крае проходят масленичные гуляния

Во всех городах и районах края сегодня проходят масленичные гуляния. Наиболее масштабные события организованы в Хабаровске. Так, в региональном центре сегодня праздник «Проводы Русской зимы» проходит в районах города. Центральным местом праздничных гуляний стал стадион имени Ленина, где организованы игровые и спортивные зоны, конкурсы, выступают артисты.

Масленичные гуляния также проходят в краевом парке им. Муравьева-Амурского возле речного вокзала. В программе: выступления творческих коллективов, сожжение чучела зимы, розыгрыш призов и подарков, конкурсы, ярмарка. А на территории Хабаровского краевого музея им. Гродекова организован музейный праздник для школьников "Масленица". Дальневосточный художественный музей проводит детский мастер-класс "Кукла Масленица".

Масленичные гуляния также проходят на «Заимке», в центре отдыха «Сосновка», в конном клубе «Дельфин». Повсеместно жителям Хабаровска обещают интересную развлекательную программу с забавами и чаепитием.

В парке культуры и отдыха города Бикин народное гуляние, посвящённое Масленице началось в полдень. В программе кукольный детский театр "В гостях у Петрушки", традиционные игры, конкурсы, спортивные состязания и хороводы. Так же состоятся награждения участников районного конкурса ростовых кукол "Маслёна" и городского конкурса на "Лучший блин". Всех гостей праздника, пришедших в народных костюмах, угощают блинами.

В районном доме культуры с. Советская Гавань сегодня проходит театрализованное представление с игровой программой "Прощай, Масленица". А в Межпоселенческом социально-культурном центре с. Аян организовано уличное гуляние "Масленица - гуляй, веселись народ". В Амурске традиционный праздник состоялся на площади возле Дворца культуры.

Кроме того, 14 марта Хабаровская краевая филармония приглашает на концертную программу для семейной аудитории "Проводы масленицы с Дальневосточным академическим симфоническим оркестром".