Михаил Дегтярев: «По ряду ключевых отраслей удалось добиться роста производства»

Поручение провести синхронизацию существующих мер поддержки промышленных предприятий дано федеральным министерствам по итогам совещания о текущем состоянии и перспективах развития промышленности в дальневосточных регионах, прошедшего под руководством Заместителя Председателя Правительства РФ Юрия Борисова и Заместителя Председателя Правительства РФ – полномочного представителя Президента РФ в ДФО Юрия Трутнева. В мероприятии приняли участие все главы субъектов ДФО.

- Нужно построить такую систему взаимодействия, чтобы два федеральных министерства учитывали действия друг друга, синхронизировали свою работу по поддержке предприятий, тогда от общей работы было бы больше результатов для промышленности, – пояснил Юрий Трутнев.

По его словам, в последние годы темпы роста в ДФО превышали общероссийские ориентировочно в два раза.

- Но про 2020 год мы так сказать не можем. Объем промышленного производства в округе сократился более чем на 4% и составил 95,9% по отношению к предыдущему году. Это на 1,5% ниже, чем в среднем по России, – заметил он.

По итогам 2020 года на Дальнем Востоке на 8% снизился индекс обрабатывающего производства. В то же время среднероссийский показатель вырос на 0,6%. При этом в ДФО наблюдались самые высокие показатели по темпам роста объемов инвестиций в основной капитал предприятий обрабатывающих производств – порядка 39,3%. Ключевыми отраслями обрабатывающей промышленности в ДФО являются нефтепереработка, металлургия, производство машин и оборудования. Доля несырьевого неэнергетического экспорта в общем объеме экспорта ДФО по итогам 2020 года составляет порядка 28%.

Промышленный комплекс занимает второе место в структуре экономики Хабаровского края и формирует 20% общего объема валового регионального продукта. За 2020 год удалось сохранить объем ВРП на уровне 2019 года. Индекс промышленного производства составил 99,1%. По словам врио губернатора Михаила Дегтярева, по ряду ключевых отраслей удалось добиться роста производства. В выпуске лекарственных средств индекс производства составил 139,1%, транспортных средств и оборудования – 111,9% (рост в авиа- и судостроении), ремонте машин и оборудования – 115,3%, производстве готовых металлических изделий – 125,1%. Доля оборонно-промышленного комплекса в валовом региональном продукте края составляет более 2%, в обрабатывающих производствах – 18%. За 2020 год хабаровскими оборонщиками произведено продукции на 108 млрд рублей, что в 1,4 раза выше уровня 2019 года. Комсомольским-на-Амуре авиационным заводом заключены новые контракты с Минобороны России на поставку истребителей Су-57 и Су-35С. Амурским судостроительным заводом подписан контракт на строительство шести корветов. Обеспечена загрузка оборонными заказами до 2028 года.

Как отметил Юрий Борисов, несмотря на кризис, вызванный последствиями пандемии коронавирусной инфекции, необходимо уже сегодня предпринимать шаги, направленные на восстановление и рост промышленного производства в дальневосточных регионах, а также на поддержку занятости населения, сохранение рабочих мест в промышленности с ориентацией на их положительную динамику в перспективе.

- Экономика страны функционирует в условиях определенных ограничений, в первую очередь ограниченности возможности федерального бюджета, поэтому особое внимание следует обратить на эффективность реализации и использования уже предусмотренных мер поддержки с подтвержденными источниками финансирования, а также на потенциальные возможности использования нефинансовых инструментов, в том числе тарифного, таможенного регулирования, режимов особых экономических зон – территорий опережающего развития, – сказал он.

Юрий Борисов обратил внимание глав регионов на необходимость безусловного выполнения требований, предписанных постановлением Правительства РФ «О минимальной обязательной доле закупок российских товаров и ее достижении заказчиком».

- Это так называемые квоты, призванные поддержать отечественного производителя и российскую промышленность без осуществления закупок в интересах реализации национальных проектов. Распределение финансирования мероприятий осуществляется на местах, регионами. Стало быть, это зона ответственности губернаторов, их показатели эффективности. Об этой эффективности можно будет судить по итогам года, поскольку квоты начали действовать с января, – подчеркнул он.

В рамках совещания обсуждались перспективы кластерного подхода и поддержки промышленности в рамках отдельных локализаций. В Бурятии сформирован кластер высокотехнологичного машиностроения и приборостроения. В шести регионах ДФО – Бурятии, Камчатке, Хабаровском крае, Сахалинской области, на Чукотке, в Приморье – созданы индустриальные парки. Планом реализации Национальной программы развития Дальнего Востока предусмотрено создание и развитие в ДФО объектов производственной инфраструктуры для размещения МСП, в том числе с привлечением средств федерального бюджета.

Рассматривались федеральные меры поддержки промышленности. Так, за время работы Фонда развития промышленности от предприятий ДФО поступили 103 заявки на общую сумму 25,5 млрд рублей. Профинансировано 12 заявок на сумму 2,9 млрд рублей. Подписаны (но пока еще не профинансированы) три договора займа на сумму 0,66 млрд рублей. Находятся на рассмотрении 11 заявок на общую сумму 2,24 млрд рублей.

Юрий Борисов обратил внимание руководства Минпромторга России и глав дальневосточных регионов на необходимость более активного взаимодействия с Фондом развития промышленности.

- Этот механизм необходимо использовать для развития и модернизации предприятий, в том числе для роста компаний малого и среднего бизнеса. В Забайкалье, например, можно повысить уровень обрабатывающей промышленности через локализацию производств, – считает он.

С 2021 года Минпромторг России реализует поддержку субъектов РФ в форме межбюджетных трансфертов на реализацию региональных программ развития промышленности. В начале февраля текущего года были подведены итоги первого отбора заявок регионов. Всего поступило 52 заявки, в том числе две заявки от субъектов ДФО (Республики Бурятия и Хабаровского края). Одобрено 25 заявок, в том числе заявка Республики Бурятия на сумму 65 млн рублей. При расчете данной субсидии для дальневосточных регионов применяется повышающий коэффициент 10%.

В июне 2021 года планируется провести еще один конкурсный отбор на предоставление в 2022 году средств из федерального бюджета на реализацию региональных программ развития промышленности. На получение такой поддержки в 2022 году могут претендовать субъекты ДФО, в которых созданы региональные фонды развития промышленности, – Республика Бурятия, Забайкальский, Приморский, Хабаровский края, Амурская область.

По мнению заметил заместителя Министра промышленности и торговли РФ Алексея Беспрозванных, для выравнивания темпов промышленного развития предприятий ДФО, прежде всего, регионам следует сосредоточиться на создании и капитализации региональных Фондов развития промышленности. Благодаря программе «Совместные займы» регионы получают возможность финансировать более крупные производственные проекты.

- За последние три года предприятия ДФО получили 46,7 млрд рублей субсидий в рамках мер господдержки Минпромторга России, но это далеко не исчерпывает потенциал сотрудничества, – сказал он.

Предприятия ДФО могут воспользоваться административной поддержкой и налоговыми льготами, предоставляемым резидентам территорий опережающего развития и свободного порта Владивосток.

Юрий Трутнев обратил внимание глав регионов на необходимость поддержки отдельных отраслей промышленности. Так, учитывая введение в 2022 году запрета на экспорт древесины, дано поручение Минпромторгу России, Минвостокразвития России и дальневосточным регионам проработать вопрос поддержки при создании новых деревообрабатывающих производств.

Обсуждалась поддержка высокотехнологичных производств. По итогам совещания дано поручение Минпромторгу России, Минвостокразвития России совместно с дальневосточными регионами и научным сообществом разработать комплекс мер, обеспечивающий выпуск новых видов техники гражданского назначения.