За чашкой чая Михаил Дегтярев встретился с художником Геннадием Павлишиным

Неформальное общение за чашкой чая – в таком формате сегодня встретились глава региона и народный художник РФ Геннадий Павлишин. Он известен на весь мир работами в области монументального, декоративно-прикладного искусства, книжной графики. Член Союза художников СССР (позднее – России) с 1973 года. В 1993 году ему присвоено звание «Почетный гражданин города Хабаровска». Лауреат Государственной премии Н. К. Крупской (1979 год), награжден Орденом Дружбы народов. Удостоен приза «Золотое яблоко» на международном конкурсе детской книги в Братиславе (1975 год); Золотой медали международной выставки книги в Лейпциге (1977 год); Серебряной медали в Японии; лауреат многих международных и всероссийских конкурсов.

Геннадий Дмитриевич – коренной хабаровчанин, сейчас ему 82 года. Михаил Дегтярев – первый за более чем десять лет губернатор Хабаровского края, который проявил искреннее внимание к знаменитому земляку.

В 1964 году Павлишин окончил Владивостокское художественное училище. Несколько лет работал художником в отделе истории и этнографии Дальневосточного филиала Академии наук СССР. Все это время провел в экспедициях, изучал быт, нравы, культуру коренных народов, делал многочисленные рисунки, эскизы, наброски. На их основе возникли его удивительные картины, книжные иллюстрации

Как иллюстратор художник активно сотрудничал с Хабаровским книжным издательством. Известность пришла к нему после выхода в свет книги Дмитрия Нагишкина «Амурские сказки». Мастер нашел особый графический стиль, в котором объединились этнографические знания искусства народов Приамурья, профессиональный рисунок и оригинальность композиции. Его книги издавались в США, Греции, Франции, Японии и других странах. Всего им оформлено более ста изданий.

Художник был хорошо знаком с Алексеем Черным. С его подачи он стал иллюстратором книги «Навстречу времени: От Байкала до Амура. БАМ-1986». А текст писал нынешний генеральный директор ЗАО «Комсомольская правда» Владимир Сунгоркин.

Геннадий Павлишин - признанный мастер флорентийской живописной мозаики. Наибольшую известность получило мозаичное панно площадью 12 квадратных метров, размещенное в фойе Дома официальных приемов правительства Хабаровского края.

Также Геннадий Дмитриевич работал для Русской православной церкви, творя мозаичные иконы для храмов, создавая удивительные по красоте киоты. Он создал замечательную мозаичную икону Серафима Саровского для часовни, посвященной святому, уникальную мраморную купель для крещения в храме Святого благоверного князя Даниила Московского в Хабаровске. На сооружение куполов для этого храма художник пожертвовал личные средства.

Значительным событием для Дальнего Востока в 1999 году стало строительство православной часовни Святого воина Виктора на Большом Уссурийском острове. Геннадий Павлишин вместе с дочерью Ириной изготовили и передали в дар Хабаровской епархии мозаичную панно-икону из камней-самоцветов и смальты. В этой часовне встречал Рождество в этом году врио губернатора края вместе со своим старшим сыном.