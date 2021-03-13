Почему тренер хабаровского «СКА-Нефтяника» подал в отставку?

Неожиданный поворот случился в хабаровском хоккее с мячом. Перед вторым матчем четвертьфинальной серии между «СКА-Нефтяником» и «Строителем» из Сыктывкара в нашем клубе произошла маленькая революция – Ильяс Хандаев ушел (точнее, его «ушли») с должности главного тренера армейцев. И это в самый разгар решающих матчей.

Исполнять обязанности «рулевого» доверили Олегу Андрющенко, который до этого работал в коллективе тренером по… вратарям. Впрочем, и Хандаев в прошлом – голкипер. Так что в этом смысле они коллеги. Однако обо всем по порядку…

Почувствовали себя… Мюнхгаузенами

В первом четвертьфинальном матче серии плей-офф хоккеисты «СКА-Нефтяника» в Сыктывкаре взяли верх над местным «Строителем» – 9:5, практически обеспечив себе выход в полуфинал. Однако та победа получилась с приключениями. Достаточно сказать, что к исходу 18-й минуты хозяева вели 3:0!

Такое начало хоккеистам «Строителя» едва ли могло присниться даже в самом радужном сне. Уже на восемнадцатой секунде после удара Сергея Шебонкина мяч побывал в воротах Дениса Рысева. И это было только начало.

На 9-й минуте Алексей Башарымов проводит второй гол. Тут же Ильяс Хандаев вынужден взять явно незапланированный тайм-аут. Однако хозяева продолжали феерить, и Артем Лихачев доводит счет до 3:0. Интересно, что автором всех трех голевых передач стал отыгравший два сезона в хабаровском коллективе Денис Лапшин.

Однако на этом лимит на чудеса у «Строителя» был исчерпан. «СКА-Нефтяник» медленно, но верно стал забирать ход игры в свои руки. На 21-й и 33-й минутах после угловых отличились Юрий Шардаков и Артем Бондаренко. В конце первого тайма уже с игры отличились Павел Рязанцев и вновь Артем Бондаренко. На перерыв команды ушли при счете 4:3 в пользу хабаровчан. А потом понеслось…

- Матч получился интересным, богатым на голы и, думается, понравился зрителям, - сказал Ильяс Хандаев в своем, как потом выяснилось, последнем интервью в должности наставника «СКА-Нефтяника». - Поначалу мы, правда, больше радовали поклонников «Строителя» и только потом уже своих почитателей. Что ж, все хорошо, что хорошо кончается. Мы готовились к тому, что может произойти в начале встречи. И как бы я ни хотел разбудить ребят, у меня этого не получилось. Наша команда уже семнадцатый день в поездке, и, видимо, ребята немного подустали. Но меня порадовало то, что мы вернулись в игру за счет нашего движения и в очередной раз почувствовали себя… Мюнхгаузенами.

Тренеру объявили бойкот?

Потом команда вернулась домой и, по слухам, объявила бойкот своему наставнику: мол, или мы, или он. Руководство клуба встало на сторону ребят.

Впрочем, о конфликтах между тренером и игроками шли разговоры давным-давно. Чуть ли не с первого дня правления Ильяса Хандаева на посту главного тренера из разных источников автор этих строк слышал об этом.

Если так оно и было на самом деле, то стоило так долго ждать? Не проще ли еще до старта чемпионата или в самом его начале принять кардинальные меры? И вдруг теперь, когда права на ошибку нет, тренеру, который работал с командой на протяжении всего регулярного чемпионата, указывают на дверь… Видимо, припекло!

Этот сезон в «СКА-Нефтянике» вообще какой-то странный. Весной еще прежнее руководство клуба почему-то не заключило новое соглашение с Михаилом Юрьевым, с именем которого связаны все успехи последних лет. Тогда поговаривали, что Михаил Юрьевич не слишком ладит (и это мягко говоря) с Федерацией хоккея с мячом России. А с Москвой, дескать, надо дружить…

Потом всплыла кандидатура Михаила Свешникова, который съездил с командой на летние сборы, а вскоре покинул клуб с витиеватой формулировкой «по семейным обстоятельствам». И вот тут-то на горизонте появляется Ильяс Хандаев.

Надо сказать, что приход этого специалиста в Хабаровск не порадовал ни наших болельщиков, ни поклонников казанского «Динамо», где до этого Хандаев работал.

В столице Татарстана все расстроились, что тренер, создав в целом неплохую команду, не доделал начатое дело (уж простите за тавтологию) и уехал в клуб, где проще завоевать медали. В Хабаровске же его тоже не ждали с распростертыми объятьями. «Зачем он нам нужен?» - негодовали болельщики.

Но кому-то Ильяс Хандаев все-таки был нужен. Однако «роман» тренера с дальневосточным клубом получился недолгим…

Тут невольно вспоминаются строчки из Высоцкого: «Жалко тренера – он тренер неплохой… Ну и бог с ним».

Без шума и пыли

Однако вернемся ко второму четвертьфинальному матчу между «СКА-Нефтяником» и «Строителем». Наши хоккеисты, как и ожидалось, без хлопот выиграли – 10:3. Даже без главного тренера.

С первых минут поединка обозначилось подавляющее игровое преимущество «СКА-Нефтяника». Через четверть часа хозяева усилиями Юрия Шардакова, Виталия Усова, Дмитрия Сидорова и Павла Рязанцева, реализовавшего двенадцатиметровый штрафной удар, вели в счете 4:0.

Столь неудачное начало заставило тренерский штаб гостей взять тайм-аут. После этого хоккеисты «Строителя» стали действовать в обороне более собранно и пятый мяч в свои ворота пропустили только на 33-й минуте. Павел Рязанцев, находившийся в окружении пятерых соперников, неотразимым ударом поразил ворота сыктывкарской команды.

Достигнув столь внушительного преимущества, хабаровские игроки позволили себе немного расслабиться и немедленно поплатились за это. На последних секундах первого тайма оборона «СКА-Нефтяника» позволила Денису Лапшину забить первый ответный гол. А в начале второй половины встречи игроки «Строителя» дважды смогли реализовать угловой.

Теперь уже Олегу Андрющенко пришлось взять тайм-аут и вносить коррективы в действия команды.

Тренерские внушения подействовали, и хозяева вновь начали регулярно отгружать мячи в ворота голкипера гостей Максима Шакирова. В последние двадцать пять минут матча Виталий Усов, Дмитрий Сидоров, Артем Бондаренко и дважды Павел Рязанцев установили окончательный результат встречи – 10:3.

- Команда «Строитель» демонстрирует организованный хоккей, - говорит Олег Андрющенко, - но у команды имеются кадровые проблемы. Впрочем, мы тоже играли, что называется, фрагментами. Сложность заключалась в том, что наша команда только накануне прилетела из восемнадцатидневного выезда. Есть силы – бегут, нет – ничего не получается.

Таким образом, в полуфиналах встречаются: «СКА-Нефтяник» – «Енисей», «Водник» – Динамо». Полуфиналы, как и четвертьфиналы, проводятся до двух побед.

Первые поединки состоятся уже 10 марта. Битва между извечными соперниками хабаровчанами и красноярцами начнется в 19:00 под крышей арены «Ерофей». Судя по всему, готовить к игре армейцев вновь будет Олег Андрющенко.

Как бы ни закончилась первая встреча между «СКА-Нефтяником» и «Енисеем», соперники затем переезжают в Красноярск, где сыграют еще как минимум одну, а скорее всего, две игры. Победитель этой пары выйдет в финал, где встретится со счастливчиком пары «Динамо» (Москва) – «Водник». Проигравших ждут матчи за «бронзу».

Напомним, что хабаровские армейцы четыре раза подряд выходили в финал и ни разу не проиграли это сражение. Как все сложится на этот раз?

Владислав Махов