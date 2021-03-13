Часть хабаровчан назвала Масленицу языческим праздником

В 2021 году Масленицу отмечают с 8 по 14 марта

В этом году начало Масленой недели символично совпало с Международным женским днем. Всю текущую неделю хозяйки будут потчевать своих домочадцев блинами - главным угощением этого праздника. Считается, что чем больше напечет блинов хозяйка, тем больше солнечных дней будет в году. Однако нужно не перестараться, иначе можно навлечь засуху и зной.

Раньше считалось, что, если на Масленицу не веселиться от всей души - проживешь весь год бедно и уныло, поэтому в народных гуляниях участвовали абсолютно все. В Масленую неделю нельзя ругаться и злиться, это время развлечений и удовольствий. Грустить нельзя, это может отпугнуть удачу.

Масленица - время обновления, время встретить весну и проводить зиму, время попросить прощения и отпустить накопившиеся обиды. Вторую половину недели нужно провести с родными и близкими людьми, ходить друг другу в гости, угощать блинами и дарить подарки.

Мы задали горожанам вопрос: а как вы отмечаете Масленицу? С чем любите есть блины?

Лидия, 53 года: Я сегодня мужу наказала пожарить блинов, будем с вареньем есть! В субботу к родственникам поедем за город, устроим настоящие масленичные гуляния! Будем кататься с горки, жарить мясо и обязательно сожжем чучело.

Людмила, 58 лет: Мы в этом году уже отметили Масленицу 27 февраля. В Гаровке-2 инициативная группа устроила мероприятие, посвященное проводам зимы. Мужики залезали на столб, один выиграл барана, а другой гуся! Внук на лошадке катался, я концерт посмотрела, шашлычок поела. Было очень весело!

Мария, 31 год: Нажарю блинов со сметаной, а в выходные пойдем всей семьей сжигать чучело в парк Гагарина.

Дмитрий, 39 лет: Масленица - дело хорошее! Жена уже блинов нажарила, с икрой сегодня будем трескать, а в выходные шашлычок во дворе пожарим и под водочку употребим! Уже слюни текут!

Вероника, 29 лет: Мы планируем напечь сто блинов, нафаршировать и есть их, как потерпевшие! В воскресенье отправимся в конный клуб "Дельфин" на проводы зимы, покатаемся на лошадях.

Олег, 33 года: Никогда Масленицу не отмечаю, пост не соблюдаю, поэтому не считаю нужным участвовать в подобных языческих мероприятиях.

Виктория, 25 лет: Никак, блины я печь не умею. Хотелось бы, конечно, поехать за город, посмотреть гуляния, поесть блинов, но пока информации о мероприятиях не нашла.

Александр, 37 лет: Отметим традиционно - поедим блины, намоемся в четверг, в выходные поедем жарить шашлыки, хорошо, что ограничений нет, тьфу, тьфу, тьфу!

Галина, 34 года: Обычно мы едем в парк "Северный" с сыном. Едим там плов, шашлык, сын бегает, валяется во всей грязи, лезет на чучело, которое в это время горит. Гуляем, пьем горячий чай в холодную погоду. Дома блинчики печем, чай пьем, бока отращиваем!

Подготовила Анфиса Песцова