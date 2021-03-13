Хабаровский ТЮЗ представил премьеру спектакля по пьесе Шварца

Удивить хабаровского зрителя – дело сложное. А публика города, который «вдоль Амура белым парусом», ой как непроста, избалованна. Если чиновничью эстафетную палочку столичности правдой и неправдой передали Владивостоку, то статус театрального центра Дальнего Востока Хабаровск удерживает крепко, в первую очередь ТЮЗ. Как говорят столичные критики, если и ставить театральный флажок от Иркутска до Тихого океана, то благодаря этому театру только в главном городе Хабаровского края.

Прошлый год, наверное, – самый черный в истории хабаровских театров. Выкручивались кто как мог в период самоизоляции. Только можно представлять себе, с какой страстью актеры репетировали, когда можно было в период ослабления мер по сдерживанию пандемии. Потому премьеры сегодня редки, и похожи, скорее, на артистический подвиг, как ни высокопарно это звучит.

Новый спектакль ТЮЗа «Два брата», инсценировка сказки Евгения Шварца, красив. Даже не просто красив, а прекрасен – и артистами, и сценографией, и всеми теми чудесами, без которых сказка превращается в театральную рутину, которая не развивает детскую фантазию, а ее эксплуатирует и даже истощает. Уж сколько поколений советских детей отучили от театра такими чудесами? А здесь волшебство живьем – стоит только протянуть руку. Это очень важно и для маленьких, да, собственно, и для взрослых граждан верить в сказку, верить в то, что добро побеждает зло, нужно просто потерпеть. Как без этого жить?

Главное, что актерам удалось сыграть любовь, если ее вообще можно сыграть, – любовь материнскую, братскую, отцовскую, ту самую, которую, напитавшись ею в детстве, проносишь через всю жизнь. Сценическое воплощение ее завораживало и своей неторопливостью, и своей жестокостью, и своей жертвенностью.

Так что, если хоть что-то осталось в душе, идите сами, ведите своих детей или племянников, потому что это нужно обязательно посмотреть. Тем более что тема важна, а мудрые сказки Евгения Шварца любимы, наверное, всеми поколениями и советских, и постсоветских детей.

- Сегодня, как кажется, все хотят веселых сказок. А тут Шварц. У него все грустные пьесы.

- У Андерсена тоже все грустные произведения, - возразила Екатерина Максимова, режиссер спектакля. – А Шварц жил в такое время, когда с добротой было не очень.

- А сейчас разве лучше?

- Я думаю, что добра все равно гораздо больше, чем зла, каким бы ни был мир, что бы ни происходило, иначе бы давным-давно нас не было на земле. Господь бы нас уже стер.

- Что за сказка? Очень мало кто читал ее, а уж тем более видел ее сценическую версию.

- Так она и называется «Два брата». Это не пьеса, это был обычный текст, обычная сказка. У нас с дочкой есть сборник, там очень красивые картинки. В сборнике очень известные произведения, например, «Сказка о потерянном времени», среди них и были эти «Два брата», которых и мы раньше не знали. Когда мы читали с дочерью ее, эта сказка потрясла меня до глубины души. Этими чудными словами: «Оставь меня в покое». Меня настолько это впечатлило: казалось бы, обыденные слова, которые часто близкие люди произносят, так далеко могут увести, так глубоко ранить. Речь идет о покое. Где еще может быть спокойнее, чем в царстве смерти? Это такой переход на тот свет, это путешествие в потусторонний мир, в вечный покой. И это умирание, эти смертные чертоги в сказке глубоко потрясли. Мы потом с дочкой часто ее обсуждали. Любой ребенок в родителе видит Бога. И когда взрослый отвергает маленького человека, он начинает идти путем отверженности, думая: «Я никому не нужен в этом мире!» «Оставь меня в покое» - это слышишь часто. Плюс ко всему, когда рождается второй ребенок, родители неизбежно переключают внимание на младшего. У старшего ребенка появляется ощущение брошенности, отсюда и ревность появляется очень активно.

- Завораживал в спектакле обеденный ритуал. Это было похоже на магию, волшебную скрепу для семьи.

- Я как-то пришла на репетицию и сказала: «Это очень важно. Что-то похожее есть в культуре у японцев. Они к любой трапезе относятся не походя, с едой у них свои отношения». Когда мы придумывали этот ритуал, мы опирались на то, что семья живет в лесу. Это как маленькое государство на отшибе мира. У них должен быть какой-то жесткий стрежень в виде отца, на котором все держится.

- Завораживали танцевальные номера. Чем-то по яркости и красочности напомнили советско-румынскую ленту «Мама» с Людмилой Гурченко и Михаилом Боярским в главных ролях. Приглашали постановщика?

- Никто ничего не ставил. Все придумывалось во время репетиций. Что-то я могу и умею, что-то придумывали вместе с актерами.

- Балет, не меньше.

- Когда актеры называли это на репетиции балетом, я их все время ругала: «Это не балет! Это какие-то пластические номера. В театре балетом называют какие-то плохие физкультурные действа».

- Почему эта сказка - притча?

- Потому что основной ход в спектакле – образ. Мудрость простая, она заключается в любви. Все дается любовью, все постигается любовью, все оправдывается любовью, все исправляется любовью. Больше никаких других путей нет. Одно дело, когда ты любишь и когда об этом не задумываешься и не знаешь. Ты начинаешь это ценить через потерю, как говорят: потерявши, плачем. В этот момент ты понимаешь для себя ценность и весомость любви. Я люблю и знаю, что ты никуда не денешься, живем себе и живем. Помните, как в фильме «Любовь и голуби»? «Если бы не было твоей Рис-Писы, откуда бы знала, как я тебя люблю, как ты меня любишь, какие дети у нас хорошие!» В этой сказе тоже простая семья, простые люди. Иногда нужно от чего-то отказаться, чтобы на этом фоне услышать самого себя.

Когда мы придумывали эту историю, я понимала, что эти чертоги Мороза, куда попадает младший брат, это пространства без чувств, пространства без эмоций. Поэтому в спектакле такой ритм, намеренно замедленный. Там нет всплесков, бурных эмоций. Может быть, непроявленное чувство где-то и есть, но оно в этой семье изначально не проявлено. Есть и в жизни такое, когда среди родственников не принято лишний раз обнять, сказать добрые слова, лишний раз поцеловать, проявить чувства. Порой для человека это бывает крайне необходимо. Это энергия, которая тебя питает, не позволяет чувствам исчерпать себя. И только в проявленных чувствах человек находит себе силы и энергию, его это питает.

Почему-то вспоминалась эта фраза: «Оставь меня в покое». Она в спектакле превращалась в белых птиц, которые перенесли брата в ледяной чертог покоя. А какое еще может быть безразличие, если не в виде белых птиц. И вспомнилось, как после таких слов словно отмирает кусочек души.

Кто-то в социальных сетях написал, что это страшно красивая сказка. Действительно, и страшный, и красивый, но самое главное – очень нужный спектакль о любви для юных и не очень людей.

Юрий Вязанкин

P.S. Спектакль «Два брата» создан в рамках Программы развития театрального искусства на Дальнем Востоке при поддержке проекта "АРТ-МАРКЕТ" Красноярского театра юного зрителя.